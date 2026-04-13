Banānu un čia sēklu pudiņš
Foto: Shutterstock




Kurš teica, ka deserts nevar būt veselīgs? Šo pudiņu var droši pasniegt gan brokastīs, gan kā desertu pēc vakariņām. Tas būs pa prātam tiem, kas cenšas ēst veselīgi- tajā nav ne miltu, ne cukura. Ja piena vietā liksi kādu mandeļu vai sojas dzērienu, to novērtēs arī vegāni.

Sastāvdaļas

  • 1 ½ glāzes piena (vai sev tīkama piena aizstājēja)

  • 1 liels banāns (sagriezts gabalos)

  • 7 ēd. k. čia sēklu

  • 3 ēd. k. medus

  • 1 tējk. vaniļas ekstrakta

  • naža gals sāls

Pagatavošana

10 MIN 6 PORCIJAS

  1. Liec visu traukā un sablendē maigā substancē. Liec uz 2 stundām ledusskapī.
  2. Pirms pasniegšanas saliec pa porciju trauciņiem.

Tēmas

