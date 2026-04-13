Banānu un čia sēklu pudiņš
Banānu un čia sēklu pudiņš
Kurš teica, ka deserts nevar būt veselīgs? Šo pudiņu var droši pasniegt gan brokastīs, gan kā desertu pēc vakariņām. Tas būs pa prātam tiem, kas cenšas ēst veselīgi- tajā nav ne miltu, ne cukura. Ja piena vietā liksi kādu mandeļu vai sojas dzērienu, to novērtēs arī vegāni.
Sastāvdaļas
Banānu un čia sēklu pudiņš
1 ½ glāzes piena (vai sev tīkama piena aizstājēja)
1 liels banāns (sagriezts gabalos)
7 ēd. k. čia sēklu
3 ēd. k. medus
1 tējk. vaniļas ekstrakta
naža gals sāls
Pagatavošana
10 MIN 6 PORCIJAS
- Liec visu traukā un sablendē maigā substancē. Liec uz 2 stundām ledusskapī.
- Pirms pasniegšanas saliec pa porciju trauciņiem.