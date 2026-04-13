Klasiskā aukstā tomātu zupa - lieliski garšo ar bageti vai fokaču
Garšīgi

Sadarbības projekts

Piedevās labi garšo apgrauzdēta bagete vai fokača. Ja gribas vairāk sāta, iepriekš apcep plānās šķēlēs sagrieztu čorizo vai citu pikantāku desu, atdzesē un pasniedz pie zupas.

Sastāvdaļas

  • 1 kg tomātu

  • 250 ml auksta dārzeņu buljona

  • 2 daiviņa(s) ķiploka 

  • 4 ēd. k. olīveļļas

  • 3 ēd. k. krējuma

  • 2 ēd. k. laba balzametiķa

  • 2 ēd. k. saplucinātu bazilika lapiņu

  • sāls, malti pipari, cukurs

Pagatavošana

10 MIN 6 PORCIJAS

  1. Tomātus sagriez gabalos.
  2. Kopā ar pārējiem produktiem, izņemot krējumu un baziliku, sablendē. Ja vajag, pievieno vēl garšvielas un balzametiķi.
  3. Atdzesē. Lej šķīvjos, ieliec pa tējkarotei krējuma un pārkaisi ar baziliku.

