Klasiskā aukstā tomātu zupa - lieliski garšo ar bageti vai fokaču
Garšīgi
Šodien 11:16
Piedevās labi garšo apgrauzdēta bagete vai fokača. Ja gribas vairāk sāta, iepriekš apcep plānās šķēlēs sagrieztu čorizo vai citu pikantāku desu, atdzesē un pasniedz pie zupas.
Sastāvdaļas
-
1 kg tomātu
-
250 ml auksta dārzeņu buljona
-
2 daiviņa(s) ķiploka
-
4 ēd. k. olīveļļas
-
3 ēd. k. krējuma
-
2 ēd. k. laba balzametiķa
-
2 ēd. k. saplucinātu bazilika lapiņu
-
sāls, malti pipari, cukurs
Pagatavošana
10 MIN 6 PORCIJAS
- Tomātus sagriez gabalos.
- Kopā ar pārējiem produktiem, izņemot krējumu un baziliku, sablendē. Ja vajag, pievieno vēl garšvielas un balzametiķi.
- Atdzesē. Lej šķīvjos, ieliec pa tējkarotei krējuma un pārkaisi ar baziliku.