Kurmis dārzā rok un rok. Vai tiešām viņš dara tikai sliktu?
Par kurmja viesošanos dārzā vai pagalmā neviens nav priecīgs, jo šis dzīvnieciņš savas racēja dabas dēļ iemantojis sliktu reputāciju. Bet vai tiešām kurmis dara tikai sliktu? Stāsta parka dārznieks Mikus Karlsons.
Vai tu to zināji?
Kurmja dzīves ilgums ir divi trīs gadi, bet dabā novēroti gadījumi, kad tas nodzīvo līdz sešiem gadiem. Samtainā kažociņa īpašnieks ir liels izēdājs un pamatā pārtiek no kukaiņiem un bezmugurkaulniekiem, taču mēdz medīt arī peles un ciršļus. Lai apmierinātu savu ēstgribu, kurmis darbojas gandrīz visu diennakti. Viens no iecienītākajiem ēdieniem ir sliekas – vidēji 60 % no kopējās kurmja ikdienas ēdienkartes. Savā alu sistēmā kurmis veido pieliekamos kambarus, kur uzglabā sliekas nākamajām maltītēm.
Kurmja izraktie tuneļi var būt pat vairākus metrus dziļi un eju sistēma sniegties simtiem metru garumā. Dienā kārtīgs kurmis spēj izrakt līdz pat 60 m garas ejas.
Kurmis ir vienpatis un negrib dalīt savu teritoriju ar kādu citu. Ar sugas brāļiem labprāt satiekas tikai pavasarī, lai apmierinātu dabas instinktus un parūpētos par pēcnācējiem.
Mums, dārzu īpašniekiem, traucē kurmja tuneļu virszemes daļa – zemes paguri. Patiesībā jau kurmis nekādu lielo ļaunumu dārzam nenodara, bet estētiski sabojā gan. Ja mēs spētu redzēt zem zemes, uz kurmi skatītos pavisam citādi, jo šis dzīvnieciņš likvidē ļoti daudzus kaitēkļus un atbrīvo mūs no nepieciešamības to ierobežošanai izmantot ķīmiskos preparātus. Tāpat kurmis rokot palīdz irdināt augsni, uzlabot tās struktūru, kā arī padara to mitrāku un noderīgāku augiem.
Kā kurmi ierobežot?
Protams, ne vienmēr izdodas ar cītīgo racēju sadzīvot, tāpēc ir izdomāti dažādi veidi, kā kurmi no savas teritorijas aizbiedēt.
Kurmju siets. Smalks plastmasas tīkls, ko ieklāj zem augsnes, ierīkojot zālienu. Tas neļauj kurmim izrakties virspusē. Piemērots dažādām platībām. Var klāt arī zem puķu dobēm.
Elektroniskās ierīces. Zemē vai virs zemes novietojamas ierīces, kas rada dažādas vibrācijas un visai efektīvi aizbiedē kurmjus. Dažkārt gan kurmis tikai pavirzās nedaudz tālāk un turpina savu darbu.
Augs Euphorbia lathyris. To visā pasaulē pazīst kā kurmju augu, jo eiforbija izdala vielas, kuras kurmjiem ļoti nepatīk. Pie mums neziemo, bet var mēģināt audzēt kā viengadīgu augu. Sēklas jāmeklē internetā ārzemju sēklu veikalos.
Dažādi ķīmiskie repelenti. Tos var nopirkt dārzkopības preču veikalos, un tie ir veidoti uz rīcineļļas bāzes. Repelenti aizbiedē kurmja iecienītos kukaiņus prom no ejām, un izsalkušais dzīvnieks dosies to meklējumos. Tiesa, tas nebūs tālāk par pāris metriem.
Sadraudzēties un sadzīvot. Vislabāk būtu, ja ar kurmi mēģinātu sadzīvot un neuztvertu to kā kaitnieku. Kurmis dara daudz labu darbu, un tā rakumus var nolīdzināt. Bet, ja regulāri pļausi zālienu un tajā spēlēsies bērni, kurmis pats drīz vien meklēs mierīgāku dzīvesvietu.