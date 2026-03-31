Garšīgi
Šodien 10:38
Vakariņas pusstundā: ar vistas fileju pildīti šampinjoni siera cepurītē
Pagatavo lielos šampinjonus pildītus ar vistas fileju un garšvielām. Pasniegti ar svaigajiem salātiem, sanāk gluži vai restorāna cienīga maltīte.
Vajadzēs:
1 iepakojumu (aptuveni 7 gab.) lielos šampinjonus
1 vidēju vistas fileju
garšvielas (es izmantoju saldās paprikas pulveri, sāli, kariju un muskatriekstu)
50 g sieru
Gatavošana
1. Sēnes nemazgā, lai kraukšķīgas, bet tikai nomizo un izgriez kātiņus.
2. Liec tās cepešpannā, kas pārklāta ar cepamo papīru, un katru cepurīti sakaisi ar garšvielām.
3. Vistas fileju smalki sagriez, pildi sēņu cepurītēs un pārkaisi nedaudz sāls un kariju.
4. Beigās uzliec rīvēta siera cepuri. Ja gribi liesāku, iztiec bez siera.
5. Cep iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī 190 grādos aptuveni 20 minūtes.