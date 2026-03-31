Tautas gudrība vai kaitniecība: vai pavasarī drīkst ievākt koku mizas?
Ierasti tiek uzskatīts, ka pavasarī augus nedrīkst aiztikt, lai tie var riest pumpurus un dzīt atvases. Kā ir ar koku mizām?
“Ja sākušas tecēt bērzu sulas, tad laiks ievākt koku mizas,” teic profesore, farmācijas doktore un augu pazinēja Vija Eniņa un piebilst – darot to pareizi, augam netiks kaitēts. Viņa iesaka savu zāļu skapīti papildināt ar ozola, krūkļa un vītola jeb kārkla mizām. Tāpat kā pumpuros, arī koku mizās lielā koncentrācijā ir visi tie labumi, kurus ceram iegūt no auga savai veselībai.
Kā vākt?
Koku mizas ievāc tieši sulu cirkulācijas periodā, un tas jādara uzmanīgi, lai koks neaiziet bojā. “Miza ir daļa no lielās sistēmas, pa kuru notiek barības vielu plūsma augam. Pa iekšējo koksnes daļu koks vai krūms no augsnes uzsūc ūdeni ar minerālvielām, piegādā to plaukstošajiem pumpuriem un lapām, un pēc tam, kad lapās sākusies fotosintēze, sintezētais organisko vielu maisījums pa mizu tiek novadīts uz citām auga daļām,” stāsta Vija Eniņa.
Ja kokam vai krūmam tiek atņemta lielākā daļa mizas, tas vairs nespēj pilnvērtīgi baroties, tāpēc profesore iesaka par savu zāļu skapīti padomāt uzkopšanas darbu laikā – apgriežot krūmus, kokiem zarus vai tīrot pamežu.
Ja tomēr ņemsi mizu no dzīva auga, lūko pēc jauna zariņa, nogriez to un tikai tad ņem mizu: ar asu nazīti iegriez mizā apli un aptuveni divpadsmit līdz piecpadsmit centimetrus tālāk – otru. Tad ar nazi veic garenu iegriezumu, savienojot abus apļus. Pēc tam ar naža asmeni lēnām nolobi mizu. Tā padosies labi.
Atceries!
No lielā stumbra ņemtajā mizā vairs nav nekāda labuma. Īpaši ozolam. Savukārt vītolam jeb kārklam, nogriežot mazākas klūdziņas, vari tos nemizot. Sagriez gabalos un kaltē ar visu koksni un tādus arī lieto. Tikai mizas ar koksnes daļu ņem divas ēdamkarotes (nevis tikai vienu) uz glāzi ūdens.
Kā žāvēt?
Mizas var droši žāvēt uz radiatora vai zem skārda jumta, taču tās jāizklāj plānā kārtā. Saliktas cita uz citas, virsējā kārtā esošās mizas izžūs ātrāk un sāks ritināties ciet. Turklāt, saliktas cieši kopā, mizas arī kopā saritināsies, iekškārta vairs nežūs un sapelēs. Tās veidos rullīšus arī tad, ja žāvēsi pa vienai un atstatus, taču mizas izžūs un nepelēs. Tātad – būs lietojamas.
Kā uzglabāt?
Auduma vai papīra maisiņā vai māla, stikla vai metāla traukā. Tā kā mizās ir daudz sīvo miecvielu, kaitēkļiem tās negaršo un drogu ir viegli uzglabāt.
Kā lietot?
Koku un krūmu mizas galvenokārt izmanto novārījumos, jo tās ir ļoti blīvas. Uz glāzi ūdens ņem ēdamkaroti kaltētu mizu un vāra vismaz divdesmit minūtes, bet pēc tam tikpat ilgi ļauj ievilkties. Tad virumu nokāš un lieto pēc vajadzības.
Ozola miza
Klasisks pretiekaisuma līdzeklis ar savelkošu darbību. No ozola mizas pagatavoto novārījumu visbiežāk lieto kakla skalošanai iekaisuma gadījumā vai tad, ja par sevi liek manīt kakla mandeles. Novārījums veidos plānu, neredzamu aizsargkārtiņu uz gļotādas, pasargājot to no kairinājuma un palīdzēs tikt galā ar iekaisumu, jo mizās esošajām miecvielām piemīt spēcīga antibakteriāla darbība.
Novārījumu var izmantot arī aplikāciju vai apmazgājumu veidā, ja ir kāda nedzīstoša brūce vai, piemēram, hemoroīdu gadījumā. Vēl ozolu mizas novārījums var palīdzēt tikt galā ar caureju, jo miecvielas spēj visu padarīt saturīgu. Un, protams, jau daudziem zināmās tradicionālās vannas kājām pret svīšanu.
Vītola jeb kārkla miza
To dēvē par dabīgo aspirīnu, jo miza satur salicilskābes atvasinājumus, kam ir pretiekaisuma, pretsāpju un sviedrējoša darbība. Šī koka mizas novārījums palīdzēs organismam atbrīvoties no nevajadzīgiem sārmiem un izveseļoties gadījumos, kad saaukstēšanās vai elpceļu slimību gadījumā ir paaugstināta temperatūra. Vēl novārījumu izmanto iekšējo iekaisumu ārstēšanai – reimatisms, artrīts, podagra. Tas mazinās locītavu un citu iekaisumu radītās sāpes.
Arī no vītola mizām gatavo vannas kājām – gan pret pastiprinātu svīšanu, gan lai mazinātu nogurumu un sāpes, ko izraisa paplašinātas vēnas.
Krūkļa miza
Viens no efektīvākajiem līdzekļiem pret aizcietējumiem. Tikai atceries – lietojot regulāri šādu novārījumu, organisms pieradīs pie tā un minētais efekts zudīs. Tāpēc gadījumos, kad tiešām nomoka aizcietējumi, pamīšus ņem talkā arī citus līdzekļus, piemēram, linsēklas.
Svarīgi!
Krūkļa mizu nedrīkst lietot svaigi ievāktu, tai jānostāvas viens gads. Lietojot drogu ātrāk, mizā esošie savienojumi var izraisīt vemšanu. Pēc gada būs notikušas ķīmiskas pārvērtības mizā, un to varēs lietot droši.
