VIDEO: Jauns.lv kļūst liecinieki PVD mēģinājumam “izvērtēt” Kristapa Zuša suņu agresivitāti
Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvji Jauns.lv kameras priekšā nevēlējās runāt, taču neatklājot identitātes, aiz kadra bija gatavi teikt, ka dienestā saņemts iesniegums par to, ka sabiedrībā zināmā boksera Kristapa Zuša suņi ir sakoduši citu suni. Likums ir likums, viņiem esot jāveic pārbaude.
Kā viss sākās? Kristaps Zutis klātienē paskaidroja, ka prombūtnes laikā uzticējis kādai paziņai savus suņus – divas amerikāņu pitbulterjera šķirnes dāmas gados. Uzdevums – izvest suņus pastaigā.
Suņu dāmām radies konflikts ar kādu citu suni, kurš pēc saplūkšanās arī iedzīvojies miesas bojājumos – saskrāpētā ausī.
Abi Zuša suņi gan cietuši vairāk, jo esot sapūsti ar piparu gāzi. Suņu vedēja dabūjusi arī administratīvo sodu 350 eiro vērtībā, kas jau esot apmaksāts. Tāpat Kristaps Zutis arī esot apmaksājis visus ar cietušā mopša saistītos ārstēšanās izdevumus. Visi iesaistītie suņi esot bijuši pie saites.
Bokseris Zutis stāsta, ka pēc tam vēl esot uztaisīts sižets “Degpunktā” un no boksera pieprasīta sāpju nauda - 500 eiro, ko Zutis nevēloties maksāt: “Suņa ārstniecības izdevumus varu apmaksāt, bet atpūtas braucienus uz ārzemēm apmaksāt netaisos”.
Pēc viņa izpratnes, tad arī uzrakstīts iesniegums Pārtikas Veterinārajam dienestam (PVD).
Kristaps Zutis kopā ar abiem saviem suņiem – desmit gadus vecajām māsām Bugati un Doloresu PVD komisiju sagaidīja uz ielas un izcēlās diezgan asa vārdu apmaiņa (starp Kristapu Zuti un PVD pārstāvjiem, suņi neiesaistījās).
Kā PVD veic “agresivitātes izvērtēšanu”?
PVD pārstāvji uzstāja, ka viņiem esot jāveic suņu agresivitātes izvērtējums. Savukārt Kristaps uzsvēra, ka viņš iebilstot pret šādu komisijas sastāvu, jo šādi jau iepriekš esot “pārbaudīti” viņa suņi un, kā Zutis apgalvo, viens no pārbaudes elementiem esot bijis uzbrukums sunim ar koku, kas viņaprāt neatbilst jebkādām pieņemtām normām par to kā pārbaudīt vai suns ir agresīvs vai nē.
Saņēmuši atteikumu no Kristapa Zuša, ļaut pārbaudīt viņa suņu agresivitāti, PVD vietu pameta, lūdzot viņam atsūtīt elektroniski parakstītu vēstuli, ka viņš atsakās no pārbaudes, uz ko Zutis gan iebilda, ka viņš atsakoties tikai no komisijas sastāva.
Jautāts, kas ir mērķis, ko Kristaps Zutis vēlas panākt, bokseris atbildēja – galvenais esot princips, viņam pašam tas neesot tik svarīgi. Jo pat ja viņa suņu dāmas atzītu par agresīvām, viņas jau ir pietiekoši vecas.
Atzīšanas gadījumā viņas aizliegtu pavairot, ko Zutis tāpat neplānojot darīt, arī likumā noteikto obligāto uzpurņa un spīdošās apkakles nēsāšanu varētu pieciest. Svarīgākais esot princips.
Kristaps Zutis uzskata, ka visa šī ažiotāža ir sacelta tikai dēļ viņa nelabvēļiem, kuri viņam nevar piedot iesaistīšanos dzīvnieku aizsardzības lietās. Beigās viņš vēl piemetināja, ka iespējams jau drīz tiks nokārtots, ka suņi juridiski nepieder viņam un ir reģistrēti ārzemēs, jo esot tos “nospēlējis kārtīs”.
Jāpiebilst, ka Kristapa Zuša suņi visu šīs nenotikušās pārbaudes laiku bija ļoti mierīgi, vēroja apkārtni un vienīgā piezīme būtu, ka atvadoties Doloresa metās Jauns.lv pārstāvim, kurš bija noliecies lai suni paglaudītu, laizīt seju.
Pēc laika saņēmām arī no Kristapa Zuša veterinārklīnikas izrakstu par slēdzienu, ka cietušais suns (Franču buldogs) ir ieradies ar sakostu ausi un skrāpējumiem galvas un kakla rajonā, kuru sakopšana izmaksājusi 47 eiro.