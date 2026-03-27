VIDEO: sākusies aktīvā balto stārķu ligzdošanas sezona - varēs vērot jaunas ligzdas tapšanas procesu
Līdz ar pirmā stārķa ierašanos 25. martā tiešraides ligzdā ir sākusies aktīvā balto stārķu ligzdošanas sezona, un šī sezona tiešraides ligzdas stārķiem būs jāsāk ar jaunas ligzdas būvēšanu.
Vecā ligzda, kuras notikumus tiešraidē varēja vērot piecas sezonas, savu laiku bija nokalpojusi un drošības apsvērumu dēļ tika demontēta. Tiešraidi no balto stārķu ligzdas, kas izvietota elektrolīnijas balstā Tukuma novadā, jau sesto tiešraides sezonu turpina nodrošināt Latvijas Dabas fonds (LDF) sadarbībā ar elektrotīkla uzturētāju un attīstītāju AS "Sadales tīkls".
Šī iniciatīva skatītājiem ļauj iepazīt svēteļu dzīvi ciešā tuvplānā, katru gadu uzzinot ko jaunu par šo putnu ikdienu. Konkrētā kamera aprīkota arī ar nakts redzamības funkciju, ļaujot sekot notikumiem ligzdā arī tumšajā laikā. Pērn tiešraides ligzdā skatītāji pieaugam varēja vērot trīs jaunos putnus – no šķilšanās līdz pat pirmajam lidojumam. Ligzdas stiprinājumi gadu gaitā bija nolietojušies un kļuvuši vaļīgi, arī pati ligzda bija sasniegusi iespaidīgu izmēru un sašķiebusies, tāpēc pirms aktīvās stārķu sezonas, konsultējoties ar LDF speciālistiem, AS "Sadales tīkls" veco ligzdu drošības apsvērumu dēļ demontēja. Vecās ligzdas vietā tika uzstādīta jauna ligzdas pamatne, pēc LDF ornitologu norādījumiem uzklājot tai 10 cm vecās ligzdas materiāla.
Šogad pirmais stārķis ligzdas vietā jau ir piefiksēts, un veiksmīgas notikumu attīstības gaitas gadījumā tiešraides skatītāji varēs vērot jaunas ligzdas tapšanas procesu.
Daudzgadīgas baltā stārķa ligzdas izmērs diametrā var sasniegt 1,5 metru, bet tās svars var sasniegt pat tonnu, tādējādi svēteļu dabiskā ligzdošanas vieta Latvijā ir koki, kuru zari vai nolūzušu stumbru galotnes spēj noturēt ligzdas smagumu. Ņemot vērā to, ka kokus ar ligzdas būvēšanai piemērotu zarojumu atrast nav tik viegli, putni izvēlas elektrības stabus kā cilvēka veidotu un sev piemērotu alternatīvu dzīves vietu.
Tomēr smagās ligzdas var nopietni apdraudēt elektrolīnijas, radot infrastruktūras bojājumus un neplānotus elektroapgādes atslēgumus lielam skaitam cilvēku. Tāpēc uz balstiem, kur drošības apsvērumi to pieļauj, "Sadales tīkls" izvieto metāla ligzdu pamatnes – tas palīdz ligzdošanu padarīt drošāku gan putniem, gan apkārtējiem iedzīvotājiem. Visā Latvijā ir uzstādītas 8387 šādas pamatnes.
Ja ir radusies vēlme un iespēja izmitināt stārķus savā īpašumā, ieteikumus mākslīgas ligzdas pamatnes izveidei var smelties brošūrā "Balto stārķu ligzdu pamatnes", kas pieejama Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) mājaslapā. Savukārt par balstu vai jau gatavu metāla pamatņu iegādi un izvietošanu iedzīvotāji var interesēties pie vietējiem elektromontāžas uzņēmumiem.
LDF tiešraide skatāma "Sadales tīkla" mājaslapā un LDF YouTube kanālā, kā arī portālā Dabasdati.lv un LDF mājaslapā (Tiešraižu sadaļā).
LDF dabas norišu tiešraides internetā nodrošina jau 15 gadus, taču šī bija pirmā kamera, kuras tehniskā sistēma tika uzstādīta aktīvā gaisvadu elektrolīnijas balstā. Šogad stārķu tiešraide papildināta arī ar tiešraidi no lauku piekūnu būra, kas izvietots aktīvā elektrolīnijas balstā. Pēdējā desmitgadē putnu vērošana tiešraidē ir guvusi plašu popularitāti visā pasaulē, arī "Sadales tīkla" nodrošinātajām tiešraidēm seko līdzi interesenti ne vien no Latvijas, bet arī citām valstīm.