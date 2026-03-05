Zemes stunda strauji tuvojas
Pasaules dabas fonds aicina sestdien, 28. martā, plkst. 20.30 pievienoties vērienīgākajai vides akcijai pasaulē – Zemes stundai.
Šogad Zemes stunda svin apaļu jubileju – divdesmit gadus! Tā ir pazīstama visā pasaulē ar simbolisku gaismas izslēgšanu, kas apliecina kopību un solidaritāti nākotnes vārdā. Latvija, Singapūra, Francija, Namībija, Igaunija un citas valstis, pilsētas un vietas pasaulē vienu stundu iegrimst tumsā, simboliski saudzējot planētu un tās resursus. Zemes stunda atgādina – katra rīcība ir svarīga!
"Veselas divas desmitgades miljoniem cilvēku visā pasaulē ir vienojušies simboliskā rīcībā, lai apliecinātu rūpes par mūsu planētas nākotni, tomēr tā nav tikai apgaismojuma izslēgšana, bet arī enerģijas patēriņa samazināšana, ilgtspējīgāku pārvietošanās un patēriņa paradumu izvēle, iesaistīšanās dabas sakopšanā vai citu pamudināšana rīkoties videi draudzīgi savā kopienā.
Dabas labais stāvoklis nav pašsaprotams — tas ir atkarīgs no mūsu šodienas izvēlēm un rīcības. Latvijā vidējā gaisa temperatūra kopš 20. gadsimta sākuma ir pieaugusi par vairāk nekā 1 °C, klimata pārmaiņām izpaužoties arvien biežākos ekstrēmos laikapstākļos, pieaugošā plūdu un sausuma riskā. Bioloģiskā daudzveidība turpina samazināties, un tiek prognozēts, ka tuvākajās desmitgadēs izzušanas risks var skart pat vienu miljonu augu un dzīvnieku sugu visā pasaulē. Tikmēr Baltijas jūra joprojām ir viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē, kuras ekosistēmu ietekmē eitrofikācija, piesārņojums un klimata pārmaiņas.
Zemes stundā aicinām uz mirkli apstāties un aizdomāties par mūsu ietekmi uz vidi laikā, kad planēta savā vēsturē vēl nekad nav saskārusies ar tik nopietniem izaicinājumiem. Rūpes par vidi ir būtiskas mūsu pašu labklājībai, drošībai un ekonomikas ilgtspējai,'' akcijā aicina piedalīties Pasaules dabas fonda Klimata programmas vadītāja Aija Lejiņa.
Aicina ikkatru iesaistīties:
- Izslēgt apgaismojumu 28. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30;
- Izmantot Zemes stundu kā sākumpunktu diskusijām, sarunām un pasākumiem par dabas daudzveidību un citiem ar vidi un dabu saistītiem jautājumiem;
- Informēt auditoriju par Zemes stundas pasākumiem, lietojot mirkļbirkas #Zemesstunda #veltistunduZemei #izslēdzgaismu.