Eksperts uzskata, ka Ķīna, iespējams, slepeni piegādā ieročus Irānai
Situācija Tuvajos Austrumos, kur vienlaikus izcēlušies divi lieli bruņoti konflikti, Pekinai ir ārkārtīgi nelabvēlīga.
Ķīna cenšas saglabāt līdzsvaru pieaugošās spriedzes apstākļos Tuvajos Austrumos un neļaut Irānai vājināties, vienlaikus paliekot konflikta ēnā.
To intervijā "Radio NV" paziņoja Ukrainas Liberāli demokrātiskās līgas eksperts un analītiķis Arturs Haritonovs.
Viņš norāda, ka Pekina nav ieinteresēta zaudēt stratēģisko partneri, taču nevar atklāti atbalstīt Teherānu konfrontācijas riska dēļ ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Tikmēr ekspertu vidū cirkulē ziņojumi par iespējamām slepenām Ķīnas piegādēm Irānai, iespējams, ietverot raķešu un radaru tehnoloģijas. Tomēr tieša apstiprinājuma šai informācijai pagaidām nav.
Interesanti, ka citi avoti ir rakstījuši par Pekinas iespējamo spiedienu uz Teherānu un aicinājumiem uz deeskalāciju. Ķīna šādā veidā it kā cenšas aizsargāt savas ekonomiskās intereses.
Haritonovs norāda arī uz būtisku Pekinas loģistikas problēmu: jūras piegādes ceļi pašlaik ir ārkārtīgi neaizsargāti, savukārt sauszemes ceļi ir faktiski bloķēti. Tas ir saistīts ar eskalāciju starp Pakistānu un Afganistānu, kas sakrita ar ASV un tās sabiedroto uzbrukumiem Irānai. Šie konflikti faktiski ir bloķējuši visus galvenos koridorus, ko Ķīna iepriekš varēja izmantot tranzītam. Eksperts atzīst, ka šī situācija varētu spēlēt Vašingtonai par labu, jo tā kavē jebkādas potenciālas piegādes un palielina spiedienu uz Teherānu.
Iepriekš medijos izskanēja informācija, ka Irāna gatavojas iegādāties no Ķīnas raķetes YJ-12, kuru darbības rādiuss ir aptuveni 290 kilometri. Šīs raķetes spēj apiet kuģu pretgaisa aizsardzības sistēmas.