Šodien 11:45
Karš pret Irānu var ilgt pat līdz septembrim, ziņo "Politico"
ASV Bruņoto spēku Centrālā pavēlniecība ir lūgusi Pentagonu nosūtīt vairāk militārās izlūkošanas darbinieku uz tās štābu Floridā, lai atbalstītu operācijas pret Irānu vismaz 100 dienas, bet, visticamāk, līdz septembrim, vēsta tīmekļa izdevums "Politico".
Šis ir pirmais šāds administrācijas pieprasījums pēc papildu izlūkdienestu darbiniekiem karam pret Irānu un zīme, ka operācija varētu turpināties daudz ilgāk, nekā sākotnēji ASV prezidenta Donalda Trampa minētais četru nedēļu termiņš, norāda "Politico".
Steiga piesaistīt cilvēkus un resursus, lai atbalstītu centienus, kas bieži tiek organizēti krietnu laiku pirms ASV militārajām darbībām, liecina, ka Trampa komanda nav pilnībā paredzējusi, kādas milzīgas sekas izraisīs tās kopā ar Izraēlu pret Irānu uzsāktais karš, raksta "Politico".