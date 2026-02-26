Termokoksne: kāpēc arhitekti to izvēlas arvien biežāk?
Arhitektūrā un būvniecībā prasības pret apdares materiāliem kļūst arvien augstākas. Arhitekti, dizaineri un māju saimnieki meklē risinājumus, kas harmoniski apvieno dabisku koka skaistumu, ekoloģiju un ilgmūžību.
Tieši šo prasību dēļ termokoksne ir kļuvusi par vienu no pieprasītākajiem materiāliem fasāžu, terašu un iekštelpu dizainā. Lasiet un uzziniet, ar kādām īpašībām izceļas termiski apstrādāti kokmateriāli un kāpēc nozares profesionāļi tiem dod priekšroku!
Kas ir termokoks un kā tas iegūst savas unikālās īpašības?
Lai izprastu materiāla pievienoto vērtību, ir svarīgi zināt, kā tas top. Termokoks nav vienkārši žāvēti dēļi – tas top specifiskā procesā 35 līdz 46 stundu garumā, kurā koksnes struktūru un izskatu maina, izmantojot tikai divus dabiskus elementus:
- Augstu temperatūru (virs 215°C);
- Ūdens tvaiku.
Termokoksne tiek sagatavota specializētā termo apstrādes kamerā, neizmantojot nekādus ķīmiskus līdzekļus, tādējādi materiāls ir 100% ekoloģisks un drošs gan cilvēkiem un mājdzīvniekiem, gan apkārtējai videi. Tā ir viena no galvenajām atšķirībām, kas atšķir termiski apstrādātu un impregnētu koksni. Turklāt O’wood by Ošukalns Latvijā ražotie termokoka materiāli tiek testēti Vācijā, saņemot augstāko (Durability Class 1) kvalitātes vērtējumu.
Vienmērīga krāsa visā šķērsgriezumā
Termiskās apstrādes rezultātā koksne mainās ne tikai vizuāli, bet arī molekulārā līmenī. Viens no lielākajiem šī procesa ieguvumiem ir tas, ka termokoksne iegūst bagātīgu un vienmērīgu toni visā tās šķērsgriezumā. Ja uzstādīšanas laikā vai ikdienas lietošanā dēli saskrāpē, bojājuma vieta būs tādā pašā krāsā, padarot defektus teju nemanāmus.
Ģeometriskā stabilitāte: kāpēc termokoksnes dēļi nedeformējas?
Būtisks izaicinājums darbā ar dabisku koku ir tā reakcija uz mitruma un temperatūras svārstībām. Kokmateriāli žūstot mēdz sarauties, bet mitrumā – uzbriest. Arhitekti un māju īpašnieki neieredz šīs izmaiņas, jo tās sabojā taisnās līnijas un ēkas vai telpas izskatu.
Termo apstrādes ietekmē koksnes šūnu struktūra tiek neatgriezeniski mainīta, tostarp izžāvējot pilnīgi visu mitrumu. Termo apdares dēļi, atšķirībā no neapstrādāta koka, vairs nestaigā, nevērpjas un nesaraujas. Šī stabilitāte arhitektiem ļauj:
- veidot fasādes ar ļoti šaurām un precīzām atstarpēm starp dēļiem;
- izmantot slēptās stiprinājumu sistēmas, neuztraucoties, ka koka deformācija izraus skrūves vai padarīs tās redzamas;
- garantēt klientam, ka ēkas vizuālais izskats saglabāsies nemainīgs gadu desmitiem.
Nepārspējama izturība ārpus telpām
Vide Latvijā ir nesaudzīga – sniegs, apledojums un sals mijas ar spēcīgām lietusgāzēm un svelmainiem saules stariem. Šādos apstākļos termokoksnes terases dēļi un fasādes dēļi demonstrē savu pārsvaru pār tradicionālajiem materiāliem. Papildus mitruma izturībai, termiskā apstrāde sniedz vēl vienu būtisku priekšrocību – koksni neēd kukaiņi un nebojā dažādi mikroorganismi, tostarp sēnīte.
Kāpēc? Jo karsēšanas laikā no koksnes tiek izdedzināta hemiceluloze (koksnes cukuri). Tā kā materiālā vairs nav palikušas nekādas barības vielas, tas kļūst nepievilcīgs mizgraužiem, ķirmjiem, pelējumam un citiem nevēlamiem ciemiņiem. Rezultātā jūsu terase vai fasāde kļūst dabiski aizsargāta bez jebkādiem ķīmiskiem līdzekļiem.
UV staru ietekme: vai termokoksne saulē maina krāsu?
Lai gan termo terases dēļi un fasādes dēļi ģeometriski savu formu nemaina, tie joprojām ir pakļauti saules ultravioletā (UV) starojuma ietekmei. Ja termokoksne nav speciāli apstrādāta ar UV aizsarglīdzekli, tā pēc apmēram 2 - 3 mēnešiem sāk zaudēt savu brūno toni un pakāpeniski iegūst sudrabaini pelēku nokrāsu.
Bieži arhitekti apzināti neiesaka eļļot vai citādi apstrādāt fasādes vai terases kokmateriālus, jo šis sudrabaini pelēkais tonis ideāli iekļaujas modernajā Skandināvu minimālismā un dabiskajā ainavā. Koksne noveco cēli un vienmērīgi, neprasot regulāru pārkrāsošanu. Ja vēlaties saglabāt brūno toni, dēļus apmēram reizi 3 gados jāapstrādā ar speciālu aizsargkrāsu, beici vai citu šim mērķim paredzētu līdzekli.
Skaistums un forma, kas nemainās gadu desmitiem
Kopumā ņemot, termiskā apstrāde rada materiālu, kas ir ideāli piemērots mūsdienu prasībām un Latvijas laikapstākļiem. Tā ir iespēja iegūt eksotiskiem kokmateriāliem līdzvērtīgu ilgmūžību un stabilitāti, izmantojot vietējos resursus. Pateicoties vienmērīgajam tonim, izturībai pret kaitēkļiem un spējai saglabāt savu formu neatkarīgi no laikapstākļiem, termokoksne ilgtermiņā samazina ekspluatācijas izmaksas un rūpes par apkopi.
Lai vēl labāk izprastu, kas ir termokoksne un kādas priekšrocības tā sniedz, kā arī aplūkotu sertifikāciju un iedvesmotos no realizētajiem projektiem, O’wood ir sagatavojis izsmeļošu materiālu PDF formātā, kuru varat aplūkot ŠEIT. Savukārt, ja esat gatavs spert nākamo soli un iegādāties augstākās kvalitātes kokmateriālus savam projektam, apmeklējiet mūsu e-veikalu, kurā atrodama Jēkabpilī ražotā O’wood by Ošukalns produkcija ar piegādi visā Latvijā!