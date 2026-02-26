Aptuveni 3000 tūristu iestrēguši pie Baikāla ezera
Vairāk nekā 3000 tūristu šobrīd ir iestrēguši Oļhonas salā Baikāla ezerā — pasaulē dziļākajā saldūdens ezerā, ziņo Krievijas Tālo Austrumu varasiestādes.
Situācija izveidojusies bīstamo laikapstākļu dēļ, kas neļauj vairs droši izmantot ierastos ledus ceļus, lai pamestu salu. No iestrēgušajiem aptuveni 250 ir ārvalstu tūristi, norādīja Irkutskas apgabala gubernators Igors Kobzevs, piebilstot, ka pārtikas un medikamentu krājumi pagaidām ir pietiekami un sadarbība ar vietējiem veikaliem un aptieku ir nodrošināta.
Baikāla ezers parasti aizsalst no janvāra līdz aprīlim, un tā īpaši dzidrais un biezais ledus ik gadu piesaista apmeklētājus no visas pasaules. Ledus ceļi uz Oļhonas salu visaktīvāk tiek izmantoti tūrisma sezonā - februārī un martā. Tomēr šogad laikapstākļi nav ļāvuši ledum izveidoties pietiekami biezam, lai tas droši spētu izturēt transportlīdzekļu svaru.
Bīstamie apstākļi jau prasījuši cilvēku dzīvības — aizvadītajā nedēļā septiņi Ķīnas tūristi un viens Krievijas pilsonis gāja bojā, kad viņu mikroautobuss ielūza ledū un nogrima. Gubernators uzsvēra, ka līdz oficiālai ledus ceļa atklāšanai iebraukšana uz ledus ir stingri aizliegta, jo tas rada nopietnus draudus dzīvībai. Tikmēr transporta dienesti strādā pie droša maršruta izveides uz Oļhonas salu, kuru cer atklāt tuvāko trīs dienu laikā. Pašlaik pasažieru pārvadājumus starp salu un kontinentu nodrošina nelielas kapacitātes kuģi ar kuriem tiek piegādātas arī pirmās nepieciešamības preces, līdz ledus pāreja kļūs droši izmantojama.