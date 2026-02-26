Lielbritānijā piespriež mūža ieslodzījumu vīrietim, kurš uz ielas nodūra mazu lietuviešu meitenīti
Lielbritānijas tiesa piespriedusi mūža ieslodzījumu kādam lietuvietim, kurš 2022. gada vasarā uz ielas nodūra mazu meitenīti. Prātam neaptveramais noziegums, kuru slepkava mēģināja attaisnot ar savā galvā it kā iemontētu NASA mikroshēmu, tika pastrādāts pie veikala, kurā tobrīd strādāja meitenītes mamma.
2022. gada 28. jūlijā Bostonas iedzīvotājus Linkolnšīras grāfistē satrieca 9 gadus vecās Lilijas Valutītes slepkavība. Kamēr meitenīte pie mammas veikala rotaļājās ar hulas riņķi, pie viņas pieskrēja 26 gadus vecais Deivids Skebs un iedūra nazi viņas sirdī. Ieroci slepkava divas dienas iepriekš bija iegādājies veikalā. Par spīti mammas un pieskrējušā policista pūlēm, meitenītes dzīvība izdzisa.
Pēc slepkavības Skebs paslēpa nazi un ar autobusu mēģināja pamest valsti, lai nokļūtu Lietuvā. Viņu arestēja divas dienas pēc uzbrukuma, taču viņa psihiskais stāvoklis pasliktinājās, tāpēc viņš tika nogādāts slimnīcā.
Ar šizofrēniju sirgstošais Skebs policijai apgalvoja, ka viņu rīcību kontrolē smadzenēs iebūvētā ASV kosmosa aģentūras NASA mikroshēma. Savu vainu tīšā slepkavībā viņš neatzina, taču atzina nonāvēšanu ierobežotas rīcībspējas apstākļos. Viņš apgalvoja, ka bija apēdis rīsos iebūvētu mikroshēmu un “spēj atdzīvināt” Liliju, ja policija sazinātos ar “viņa NASA kontrolieri”.
2023. gadā Skebu atzina par psihiski nespējīgu stāties tiesas priekšā, taču 2025. gada pavasarī šis vērtējums tika pārskatīts un šā gada janvārī sākās tiesas prāva. 5. februārī zvērinātie viņu atzina par vainīgu slepkavībā. Pasludinot spriedumu, saskaņā ar kuru Skebam aiz restēm būs jāpavada vismaz 25 gadi, Sprieduma pasludināšanas brīdī tiesnesis uzsvēra, ka liktenīgajā vakarā Skebs ilgstoši staigāja konkrētajā rajonā, acīmredzot, meklējot kādu upuri.
Attālināti noklausoties spriedumu, Skebs, kurš tobrīd atradās psihiatriskajā slimnīcā, neizrādīja nekādas emocijas. Tiesnesis paziņoja, ka tiklīdz viņa stāvoklis būs pietiekams, lai izrakstītu no slimnīcas, viņš piespriesto sodu izcietīs cietumā. Uz pirmstermiņa atbrīvošanu Skebs varēs cerēt ne agrāk kā pēc 25 gadiem.
“No kaut kā tāda nav iespējams atgūties,” Lilijas mammas paziņojumu tiesā nolasīja meitenītes audžutēvs. “Dažkārt prātu pārņem šausminošas domas, un šī tiesas procesa laikā to ir bijis daudz, daudz vairāk. Kāpēc viņa? Kāpēc mēs? Šie jautājumi tā arī palikuši neatbildēti.”