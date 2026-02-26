VIDEO; FOTO: kūp krāsnis un kraukšķ garoziņas! Latvijas picu cepēji konkursā rāda savu meistarību
Ar svaigām sastāvdaļām, karstām krāsnīm un sacensību gaisotni Rīgā, "H2O 6 kvartālā", aizvadīts otrais Latvijas picu meistaru čempionāts.
Konkursā katrs dalībnieks gatavoja divas picas - klasisko "Pizza Margherita" un "Pizza on the Peel", apliecinot savu meistarību un zināšanas par picu tradīcijām. Savukārt picu meistaru ceptās picas vērtēja profesionāla žūrija, piešķirot punktus dažādās kategorijās, vērtējot gan garšu un gatavošanas kvalitāti, gan darba vietas organizāciju un tīrību. Tāpat konkursā picu meistariem bija iespēja gūt atzinību, mācīties no nozares profesionāļiem, pilnveidot prasmes un ieviest jaunākās nozares tendences.
Latvijas picu meistaru čempionāts 2026
Ceturtdien, 26. februārī, Rīgas "H2O 6 kvartālā" aizvadīts otrais Latvijas picu meistaru čempionāts.
Konkursa uzvarētājs un Latvijas nacionālās picas meistaru trofejas ieguvējs saņēma balvu no "Reaton Food" - iespēju piedalīties apmācību kursā "Training Vera Pizza", kas norisināsies Neapolē, Itālijā, un kuru organizē asociācija "Associazione Verace Pizza Napoletana". Pasākuma laikā norisinājās arī izstāde "Street food bez robežām - no ikdienišķā līdz izsmalcinātam", kurā apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar vairāk nekā 500 produktiem, kas īpaši piemēroti ātrās ēdināšanas konceptiem. "Reaton Food" rīkotais konkurss bija slēgts pasākums, ko bija iespējams apmeklēt tikai ar ielūgumiem.