Jaunais trends - rozes formas kūka no pankūkām
Internetu pārņēmusi sajūsma par rozes formas kūkām, kas gatavotas no pankūkām. Izskatās grezni, bet tajā pašā laikā arī nedaudz sarežīti. Tomēr, ja ievēro dažus knifiņus, process nebūt nebūs tik sarežģīts.
Sastāvdaļas (20 pankūkām):
- 300 g kviešu miltu
- 20 g kakao pulvera
- 650 g piena
- 375 g verdoša ūdens
- 1/2 tējk. sāls
- 5 olas
- 50 ml rapšu eļļas
- 1/2 tējk. sodas + 1 tējk. citrona sulas
- 20 g cukura
Krēmam
- 250 g maskarpones siera
- 250 g rikotas siera
- 20 g kakao pulvera
- 4 ēdamk. pūdercukura
Pagatavošana
- Sajauc olas, miltus un kakao pulveri ar pusi no piena, lai veidojas viendabīga mīkla.
- Pielej atlikušo pienu, pievieno sāli, cukuru un visu samaisa. Pievieno verdošu ūdeni, atkal samaisi.
- Beigās pievieno sodu, kas sajaukta ar citrona sulu un pielej rapšu eļļu.
- Visu samaisi un ļauj mīklai pastāvēt 20 minūtes istabas temperatūrā.
- Izcep plānas pankūkas un tās atdzesē.
- Saputo visas krēma sastāvdaļas kopā.
- Veido kūku – izklāj uz virsmas cepamo papīru. Liec virsū pankūku, uzsmērē plānu krēma kārtu uz pankūkas vienas puses, šo procesu atkārto ar vēl 3 pankūkām.
- Novietojot četras apsmērētās pankūkas vienā līnijā tā, lai tās nedaudz pārklājas viena ar otru.
- Pārloki pankūkas uz pusēm, uzklāj nedaudz krēma uz atlocītās pankūku pamatnes daļas, un sarullē pankūku klājumu no viena gala līdz otram, izveidojot “rozes” centru. Atkārto šo procesu ar visām pārējām pankūkām, satinot “rozi” arvien lielāku.
- Ja kāda pankūka paliek pāri - piestiprini to ar krēmu kā atsevišķu “ziedlapiņu”.
- Novieto kūku ledusskapī uz dažām stundām. Pirms pasniegšanas apkaisi kūku ar kakao pulveri, lai "ziedlapiņām" veidotos samtaina mala.
Recepte tapusi sadarbībā ar mazumtirdzniecības tīklu ELVI sadarbībā un uztura
speciālisti un pavāri Jevgēniju Jansoni