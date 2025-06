"Medus kūka padevās izcili, un kaimiņi ieteica sākt tirgot" - Ieva Bome par to, kā nokļuvusi kūku pasaulē

Ievas saldumu sortimentā ir ļoti daudz kūku, un katrs var atrast to vienu īpašo, kas viņam garšotu visvairāk. Ieva atzīst, ka ne jau visas no tām ir viņas mīļākās kūkas, bet viņa cenšas izdabāt klientu vēlmēm, jo katram taču garšojot kaut kas cits. “Bērni ir sajūsmā par Oreo kūku, biskvītkūku, medus kūku, bet pieaugušie par šokolādes un ķiršu kūku.” Neraugoties uz lielo piedāvājumu, mēdzot būt pasūtījumi, kad pamatne ir no vienas kūkas, pildījums no otras un augšpuse no trešās. “Tā jau ir, ka katrā ģimenē ir iecienītas garšas. Katrs ēst gatavotājs ēdienu tomēr pielāgo tā, lai patiktu viņa garšas kārpiņām. Mamma man ir ieaudzinājusi labas garšas sajūtu. Viņa ir liels gurmans, un te runa nav par smalkiem un dārgiem restorāniem, bet par garšas sajūtu. Ja mani vecāki ir bijuši kaut kur paēst un mamma saka, ka tur bija garšīgs ēdiens, zinu, ka varu tur iet arī ar savu ģimeni un mēs būsim apmierināti. Tāpat ir ar manām kūkām – domāju, tās patīk tiem, kam ir manējai līdzīga garšas sajūta. Turklāt, es zinu, ka manas kūkas ir labas, jo tās ir no dabīgiem produktiem un cepot es tajās ieguldu lielu mīlestību un rūpību.”