Kad labāk apgriezt populāro un izturīgo dzīvžogu - klinšrozītes?
Lai klinšrozītes nepārvērstos neglītā audzē, to nepieciešams laikus apgriezt, turklāt tam var piešķirt bumbas, piramīdas vai kuba formu.
Māca dārza dizaina meistare, apzaļumošanas kompānijas īpašniece, Instagram konta @manssapnudarzs dibinātāja Dace Ziediņa.
Klinšrozītes jeb čužas ir viens no izturīgākajiem un populārākajiem Latvijā augošajiem krūmiem. No čužām veido dzīvžogus, tās stāda kompozīcijās kopā ar citām dekoratīvajām kultūrām un audzē kā soliteraugu.
* Ja augu laikus neapgriež, tas sliktāk zied, mēdz izgāzties, kļūst neglīts. Nevajag uztraukties – klinšrozītes lieliski pacieš apgriešanu un pēc procedūras ātri atkopjas.
* Klinšrozītes var apgriezt vairākas reizes gadā. Dārzā rudens sākas jau augustā, un tieši šajā laikā klinšrozītes var piefrizēt. To var darīt arī vēlā rudenī un pat ziemā, ja nav sniega.
* Ja nepieciešams, krūmu var samazināt uz pusi. Līdz zemei griez, ja klinšrozīti vēlies ataudzēt no jauna, vai arī tad, ja krūms ir tik ļoti izgāzies, ka citādi to dabūt atkal ierindā nav iespējams. Ja krūms apgriezts rudenī, pavasarī to vairs nedari.
* Klinšrozītei, ja vien tā nav ļoti sena, pāraugusi un nekopta, nav formēta, nemēdz būt sauso zaru. Ja tādi tomēr ir, tie jāizgriež. Ja krūmu formēsi divas vai pat trīs reizes gadā, sausie zari neveidosies.
* Visparocīgāk klinšrozīti ir griezt ar mazajām akumulatora krūmgriežu šķērēm.
* Pavasarī klinšrozīte izdzen jaunos dzinumus, ieņem formu, un uz jaunajiem dzinumiem veidojas ziedi. Kad tā nozied, var atkal apgriezt.
* Ja klinšrozītes aug rindā, tās formē kā dzīvžogu un dara to divas trīs reizes sezonā. Dzīvžogā gan klinšrozītes zied sliktāk.
Kas ir sanitārā, formējošā un atjaunojošā apgriešana?
Katrai ir savi uzdevumi un izpildījuma īpatnības.
* Sanitārās apgriešanas uzdevums ir izgriezt sausos, apsalušos, aplauztos, bojātos zarus un vecos ziedus.
* Formējošā (dekoratīvā) apgriešana ļauj piešķirt krūmam vēlamo formu un stimulēt ziedēšanu. Pateicoties formējošajai apgriešanai, augi zied skaistāk un bagātīgāk. Ja vēlies piešķirt krūmam kādu noteiktu formu, to var apgriezt uz aci vai izmantot trafaretu, kas veidots no stieples karkasa. To uzliec krūmam un nogriez liekos zarus, kas spraucas ārā no trafareta. Ja forma jau vienreiz izveidota, nebūs grūti to atjaunot katrā griešanas reizē jau bez trafareta.
* Atjaunojošo apgriešanu veic, lai pagarinātu auga mūžu un uzlabotu tā dekoratīvās īpašības. Tā nepieciešama reizi 5–7 gados un tikai tiem krūmiem, kas labi iedzīvojušies savā vietā. Procedūru veic pa etapiem, vairāku gadu garumā. Vispirms rudenī zemu nogriež piecus vecos vai lielos zarus. Pēc gada nogriež pusi palikušo veco dzinumu. Trešajā gadā nogriež atlikušos vecos zarus. Pakāpeniska apgriešana ļaus augam izdzīt jaunus dzinumus un pasargās tos no novārgšanas.
Ņem vērā!
Griez ar asām, dezinficētām šķērēm vai sekatoru. Pēc apgriešanas krūmus var samēslot ar sezonai piemērotu mēslojumu.