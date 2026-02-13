Kā pagatavot ideālu rauga mīklu, kas derēs gan pīrāgiem, gan saldajām bulciņām
Rauga mīklu vari izmantot gan pīrādziņu, gan bulciņu gatavošanā – tā labi sader gan ar sāļām, gan saldām garšām.
Raugam jābūt svaigam
Raugam jābūt svaigam – tas nozīmē, ka tam piemīt patīkami skābena smarža un tas drūp drīzāk tādās kā plāksnītēs, nevis gabaliņos.
Uz 500 g miltu parasti rēķina 1 paciņu rauga (lielākajā daļā Eiropas valstu tie ir 42 g). Taču, ja vajadzīga netrekna mīkla, var iztikt arī ar 30 gramiem. Ja mīklai vispār nepievieno sviestu, pietiek pat ar 20 gramiem. Tomēr tā dēvētajām smagajām mīklām, kurās ir daudz taukvielu, tiek pievienoti arī rieksti un žāvēti augļi, izmanto visus 42 g vai pat vairāk.
Nepieciešams siltums
Raugam vajag siltumu, lai tā mīkla kļūtu poraina un uzrūgtu. Optimālā temperatūra ir 25–28 grādi. Piens, kurā izšķīdina raugu, nedrīkst būt par siltu – pie 40 grādiem rauga šūnas zaudē spēju dzīvot, un mīkla neuzrūgs. Tāpat raugam nepieciešams cukurs vai milti un šķidrums, lai tas sāktu darboties. Tāpēc vispirms raugu izšķīdina remdenā šķidrumā ar šķipsniņu cukura un pēc tam ielej miltos izveidotajā iedobītē. Pēc tam uzsijā pavisam plānu miltu kārtiņu. Tad pagaida, lai šķidrumā sāk parādīties burbulīši, – tas nozīmē, ka raugs darbojas. Pēc tam var iemaisīt pārējos produktus.
Neturi caurvējā!
Kad mīkla samīcīta, to vēlreiz liek siltā vietā, lai rūgst, līdz apjoms divkāršojas. Svarīgi, lai mīkla neatrastos caurvējā. Arī pēc uzrūgšanas mīklu vēlreiz strauji samīca, lai atbrīvotos no lielākajiem gaisa burbulīšiem. Pēc tam vēl brīdi nogaida un tad var no mīklas veidot to, kas paredzēts.