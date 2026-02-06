Kā izcept sulīgu cepeti?
Ja šķiet, ka pret cepeti vari izturēties vieglprātīgi – sapiparo, sasāli, un krāsnī iekšā –, vari vilties. Tas, cik cepetis būs gards, atkarīgs no tā, kā to sagatavosi.
Izvēlies piemērotu gaļu
Būtu labi, ja katram būtu savs miesnieks, kuram varētu uzticēties un kurš prastu izcirst un sagatavot vislabāko gabalu, paredzētu tieši cepetim. Ja tāda nav, atliek pašam saprast, kādu gabalu gribas. Var cept šķiņķi, kā to mēdza darīt agrāk, bet var izmantot arī priekšējās kājas daļu.
Svarīgi, lai gaļas gabalam būtu speķa kārtiņa – gaiša un svaiga, nevis tumsnēja, dzeltenīga. Šie tauki piešķirs cūkgaļai cepeša garšu. Vecajās pavārgrāmatās runāts par cūkām, ko izaudzēja lielākas, nekā mēdz audzēt tagad. Tagad visi grib pēc iespējas mazāk speķa, un būs grūti atrast cūku, kurai būtu pietiekami bieza speķa kārta – 2–3 pirkstu biezumā. Arī cepeši tagad kļūst liesāki un līdz ar to sausāki. Lai gaļu iespeķotu, speķis jāsagriež pietiekami plānās un garās sloksnēs un jāliek uz gaļas gabala vai jāaptin ap to. Kad gaļa cepas, 42 grādos sāk kust tauki. Tie bagātina gaļas struktūru, un tā kļūst mīkstāka.
Gaļas gabalu var tāpat vien likt krāsnī, taču jārēķinās, ka karstuma ietekmē gaļa sāks grozīties un mainīt formu. Ja gaļas gabalam jau no sākuma tiek piešķirta forma, apsienot ar speciālo auklu, tad rezultāts vairāk atbildīs priekšstatam par glītu cepeti. Ar šo auklu var piesiet klāt arī dažādus garšaugus.
Cik būs ēdāju?
Vienai personai rēķina vidēji 300 g gaļas jēlā veidā, jo puse nocepsies. Ja pie galda sēdīsies četri cilvēki, ieteicams iegādāties 2 kg smagu gaļas gabalu. Apstrādāšanas procesā tik un tā nāksies šo to nogriezt, ko pēc tam varēs izmantot malšanai, kotletēm. Ja ar cepeti mielosies astoņi cilvēki, var cept vai nu divus mazākus, vai arī vienu lielāku gaļas gabalu – atkarīgs no tā, cik daudz laika atlicis līdz mielastam. Lielāks cepetis cepsies ilgāk. Atkarībā no tā lieluma jārēķinās ar 2–3 stundām.
Garšvielām ir nozīme
Garda cepeša noslēpums meklējams garšvielās – gaļa kārtīgi ar tām jāierīvē. Ja cepetis ir lielāks, arī garšvielu garoziņai jābūt pamatīgākai. Konservatīvas garšas cienītāji var vienkārši saberzt piparus kopā ar sāli un ierīvēt gaļu, bet var arī pievienot ķiplokus, sīpolus, kādu dilli, pētersīli un citus zaļumus.
Kā pareizi cept
Iemarinētu gaļu liek uz sausas cepešpannas – tas ir svarīgi! Tad apcep, līdz izveidojas garoziņa. Protams, var pielikt arī garšsaknes –sīpolu, burkānu, selerijas sakni. Tās nevajag sasmalcināt, bet sagriezt palielākos gabalos un arī likt uz sausas pannas, lai apcepas garoziņa. Tikai pēc tam pielej buljonu vai ūdeni –aptuveni pusotru centimetru.
Novērtē marinādi
Labi, ja gaļu ar garšvielām un garšaugiem ierīvē jau iepriekšējā vakarā un atstāj pa nakti, lai garšas savelkas gaļā. Marinēšana un pēc tam cepeša aplaistīšana krāsnī ar šķidrumu no pannas zināmā mērā ir savā starpā saistīti procesi. Vispirms marināde sasūcas gaļā, pēc tam cepoties no gaļas iztek sula, tāpēc ir noderīgi ar šo šķidrumu ik pa brīdim atkal aplaistīt cepeti, jo šādā veidā tiek uzlabota garša un gaļa nezaudē sulīgumu.
Steigties nedrīkst
Cūkgaļa ir visgaršīgākā, kamēr karsta. Cepeti vajadzētu sagriezt tūlīt pēc izņemšanas no krāsns, taču griezt tik šķēlēs, cik apēdīs uzreiz. Pārējo var atstāt lielākā traukā ar vāku, lai siltums saglabājas pēc iespējas ilgāk. Tiklīdz gaļa atdziest, tā kļūst sīkstāka. Taču arī auksts cepetis ir gards, ja to pasniedz ar piemērotām piedevām, piemēram, krietnu porciju mārrutku, sālītiem gurķīšiem, rupjmaizi.