VDI uzraudzīs Pastendē daļēji sabrukušā veikala nelaimes gadījuma izmeklēšanu
Valsts darba inspekcija (VDI) uzraudzīs Pastendē daļēji sabrukušā veikala nelaimes gadījuma izmeklēšanu, informēja Kurzemes reģionālās VDI vadītājs, galvenais inspektors Normunds Sergejevs.
Pēc informācijas saņemšanas par notikušo nelaimes gadījumu Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastendē Kurzemes VDI inspektori ir veikuši klātienes pārbaudi objektā.
Ņemot vērā konkrētā nelaimes gadījuma apstākļus un sekas, nelaimes gadījuma izmeklēšanu veiks darba devējs, bet Kurzemes VDI amatpersonas veiks izmeklēšanas uzraudzību, kā arī darba devēja sagatavoto nelaimes gadījuma aktu pārbaudi un reģistrāciju, pauž VDI.
Kā vēstīts, 3. februārī Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastendē, sprādzienā daļēji sabrūkot veikala "Citro mini" ēkai, cietušas divas pārdevējas, apstiprināja Ģibuļu apvienības pārvaldē.
Pārvaldē norādīja, ka ēkā atradies tikai veikals. Tas ir vienīgais veikals šajā ciemā.
Kā informēja Valsts policijā, sākotnējā informācija liecina, ka, iespējams, sprādzis apkures katls. Valsts policijā sākts kriminālprocess un likumsargi noskaidros notikušā apstākļus.
Konkrēto veikalu pārvalda SIA "Gabriēla", kas 2024. gadā strādāja ar 66,655 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,2% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 7,5% un bija 4,5 miljoni eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1992. gadā, un tā pamatkapitāls ir 35 571 eiro. "Gabriēla" kapitālā 47% pieder Olafam Anzenavam, 22% Gabriēlai Anzenavai, 22% Rolandam Anzenavam, bet 9% Aldim Anzenavam.
"Citro" zīmola pārvaldītājs ir SIA "Latvian Retail Management". Kompānija pārvalda arī "Eldo" zīmolu. 2024. gadā tā strādāja ar 17,612 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,7% vairāk nekā 2022. gadā, bet kompānijas peļņa saruka par 33,5% - līdz 38 694 eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2018. gadā, un tā pamatkapitāls ir 51 000 eiro. "Latvian Retail Management" īpašnieki ir Vasīlija Popandopulo uzņēmums SIA "Lekon" (33,33%), "Gabriēla" (33,33%) un AS "Diāna" (33,33%), kuras patiesais labuma guvējs ir Edvīns Bergmanis.