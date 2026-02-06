Porziņģa jaunā komanda viesos arī bez Karija pārspēj tiešos konkurentus
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa jaunā komanda Goldensteitas "Warriors" ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē viesos uzvarēja Fīniksas "Suns" vienību.
"Warriors" bija pārāki ar 101:97 (25:29, 34:26, 17:27, 25:15), bet no Atlantas "Hawks" iemainītais Porziņģis komandai vēl nav pievienojies.
Goldensteitas klubs pēdējā ceturtdaļā atspēlēja 14 punktu deficītu un pārtrauca divu zaudējumu sēriju. Rezultatīvākais uzvarētāju rindās bija Pets Spensers, kurš aizvadīja savas NBA karjeras rezultatīvāko spēli un guva 20 punktus. Vēl 18 punktus guva Parīzes spēļu olimpiskajā kvalifikācijās Rīgā redzētais brazīlietis Giļerme Karvalju dos Santušs, bet 17 punktus pievienoja Deantonijs Meltons. "Warriors" šajā mačā ceļgala traumas dēļ nepalīdzēja Stefens Karijs, bet Porziņģis vēl nav pievienojies komandai. "Suns", kuriem nevarēja palīdzēt savainotie Devins Bukers un Džeilens Grīns, sastāvā Dilons Brūkss guva 24 punktus, bet ar 21 punktu izcēlās Greisons Alens.
"Warriors" ar bilanci 28-24 atrodas astotajā pozīcijā Rietumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Losandželosas "Lakers" basketbolistiem. Publiski pieejamā informācija liecina, ka Porziņģi šajā mačā laukumā mēs vēl nesagaidīsim. Savukārt "Suns" ar 31 uzvaru un 21 zaudējumu Rietumu konferences tabulā atrodas vienu pozīciju augstāk.