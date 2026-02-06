Mārupes mērs iebilst pret FM ieceri: novadam atņem ceturto daļu nodokļu ieņēmumu
Aptuveni ceturtā daļa no Mārupes novada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem tiek pārdalīti par labu citām pašvaldībām, un šāda pieeja bez iemaksu griestiem nav taisnīga, komentējot Finanšu ministrijas (FM) piedāvāto jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli, šādu nostāju pauž Mārupes novada domes priekšsēdētājs Aivars Osītis (LA).
Kā pavēstīja pašvaldības Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļā, FM jaunais piedāvātais modelis 5. februārī apspriests Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda konsultatīvās padomes sēdē.
Diskusiju laikā Osītis uzsvēris, ka pašvaldība neatbalsta iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdali starp darba vietu un deklarēto dzīvesvietu, jo pašvaldību sniegtie pakalpojumi - izglītība, infrastruktūra, sociālie un citi pakalpojumi - tiek nodrošināti iedzīvotājiem tieši viņu dzīvesvietā.
Vienlaikus Mārupes novada pašvaldības vadītājs norādījis, ka, strādājot citā pašvaldībā, iedzīvotāji izmanto arī tur pieejamos komersantu pakalpojumus un sniedz pienesumu vietējai ekonomikai, tādēļ nav pamata visu ekonomisko aktivitāti saistīt tikai ar dzīvesvietas pašvaldību.
Pēc viņa domām, uzņēmējdarbības veicināšanai būtu jāmeklē citi, mērķtiecīgāki atbalsta mehānismi.
Sanāksmē uzmanība vērsta arī uz finanšu slogu, kas Mārupes novadam uzlikts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ietvaros, - 2026. gadā ceturtā daļa no plānotajiem pašvaldības budžeta ieņēmumiem faktiski tiek izņemta no novada ekonomikas, kas esot būtiski vairāk nekā citām pašvaldībām. Nenosakot maksimālo iemaksu apmēru, šāda situācija, pēc domes priekšsēdētāja teiktā, nav uzskatāma par taisnīgu un samērīgu.
Vienlaikus pašvaldība atzīst, ka Rīgai un Pierīgas pašvaldībām ir jāpiedalās finanšu izlīdzināšanā, lai nodrošinātu vienmērīgu pakalpojumu pieejamību visā Latvijā, tomēr šim atbalstam, pēc Osīša domām, jābūt saistītam ar stingru finanšu izlietojuma kontroli.
Pašvaldībā uzsver, ka Mārupes novada iedzīvotāji jau patlaban sniedz būtisku ieguldījumu valsts budžetā, taču pašvaldībai trūkst līdzekļu strauji augošajam iedzīvotāju skaitam atbilstošas izglītības un sporta infrastruktūras attīstībai, kā arī papildu atbalsta pasākumu nodrošināšanai, tostarp bezmaksas ēdināšanai skolās un sabiedriskā transporta pieejamībai.
Pašvaldība informē, ka šodien Mārupes novadā plānota finanšu ministra Arvila Ašeradena (JV) vizīte, kuras laikā paredzēts apmeklēt uzņēmumu "VR Cars" un Babītes vidusskolu, kā arī tikties ar Mārupes novada pašvaldības vadību.
Vizītes laikā Osītis atkārtoti cer vērst ministra uzmanību uz piedāvātā finanšu izlīdzināšanas modeļa ietekmi uz novada attīstību.
Kā vēstīts, Osītis iepriekš paudis, ka Mārupes novada iedzīvotāju samaksāto nodokļu apjoms ar katru gadu pieaug, taču pašvaldības rīcībā paliek būtiski mazāk līdzekļu, nekā tas būtu nepieciešams strauji augošam novadam.
Viņš skaidrojis, ka, plānojot budžetu, bija jāpieņem lēmumi, koncentrējoties uz to, kas novada iedzīvotājiem ikdienā ir svarīgākais. Tādēļ 2026. gada budžetā apzināti tiek stiprināta izglītība kā pamats nākotnei, vienlaikus ieguldot drošībā, civilajā aizsardzībā un iedzīvotāju ikdienai būtiskā infrastruktūrā.
Atbilstoši FM aprēķiniem 2026. gadā Mārupes novada pašvaldības plānotās iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā sasniegs 21 386 958 eiro, kas ir 25,31% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānotajiem ieņēmumiem un ir par 1 615 619 eiro vairāk nekā 2025. gadā.
Osītis norādījis, ka no Mārupes novada pašvaldības rīcībā esošajiem finanšu resursiem šogad šādi tiek izņemts vairāk nekā 21 miljons eiro. Šāds finanšu slogs būtiski ierobežo pašvaldības spēju finansēt iedzīvotājiem stratēģiski nozīmīgus attīstības projektus, kā arī tieši ietekmē pašvaldības iespējas savlaicīgi risināt izglītības infrastruktūras deficītu, tostarp nodrošināt atbilstošas būves vidusskolas posma īstenošanai Tīrainē un Jaunmārupē.
Tas arī kavējot sporta infrastruktūras izbūvi pie Babītes vidusskolas un citu iedzīvotājiem būtisku investīciju objektu īstenošanu, uzskata mērs.
Viņš norādījis, ka Mārupes novada pašvaldības iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir procentuāli vislielākās, salīdzinot ar pārējām Latvijas pašvaldībām, kas veic iemaksas.