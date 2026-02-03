FOTO: Izvēlies dzīvi Rīgas jaunajā projektā CENTRUS
CENTRUS atrodas īpaši šarmantā un ērtā Rīgas apkaimē, ko reiz dēvēja par Mazo Parīzi. CENTRUS ir pilsētas kvartāls, ko ieskauj Krišjāņa Barona, Blaumaņa, Tērbatas un Dzirnavu ielas. Kvartālu veido septiņas dzīvojamās ēkas ar veikaliem un kafejnīcām pirmajos stāvos, skaista pastaigu promenāde un atpūtas vietas. Šajā pilsētas centra daļā rīta kafijas smarža pārtop dinamiskas darba dienas ritmā, bet vakari atnāk ar plašām kultūras, izklaides, sporta un atpūtas iespējām. Tieši tik dinamiska, piepildīta un iedvesmojoša ir dzīve CENTRUS!
Kvartālā līdz šim uzbūvētas divas jaunas septiņu stāvu dzīvokļu ēkas ar komerctelpām pirmajos stāvos, izveidota un labiekārtota gājēju promenāde, kas savieno Dzirnavu un Blaumaņa ielas, kā arī uzbūvēta divstāvu pazemes autostāvvieta.
Šobrīd top noslēdzošā CENTRUS kārta ar piecām dzīvojamām ēkām, kurās kopā būs 142 dzīvokļi, no mājīgiem 24 m² līdz plašiem 210 m² dzīvokļiem. Ēkās būs septiņas modernas komerctelpas ar platību no 90 līdz 560 m².
Kvartāla īpašā vērtība ir apzaļumots un labiekārtots iekšpagalms – omulīga un droša ārtelpa, kas dienas laikā priecēs Rīgas iedzīvotājus un viesus, bet vakarā tiks slēgta tikai iedzīvotāju lietošanai un naktsmieram.
CENTRUS ēkas, promenāde un apkaime
Rezervējot dzīvokli vienā no piecām jaunajām CENTRUS ēkām līdz 2026. gada 1. martam, topošajiem īpašniekiem būs iespēja pašiem izvēlēties, kuru no trim interjera dizaina virzieniem viņi vēlas redzēt savā dzīvoklī.
Jaunie iemītnieki dzīvi CENTRUS varēs sākt 2027. gada nogalē. Projekts piedāvā dzīvokļus ar pilnu, augstvērtīgu apdari, sniedzot iespēju īpašniekiem uzreiz pēc dzīvokļa atslēgu saņemšanas uzsākt dzīvi savā jaunajā, dzīvei gatavajā mājoklī.
CENTRUS dizaineris dzīvokļu interjeriem ir izstrādājis trīs pamatvirzienus - miglas baltā, smilšu bēšā vai akmens pelēkā apdarē. Ieskaties piedāvātajos dizaina risinājumos!
CENTRUS interjeri un demo dzīvokļi
Lai uzzinātu vairāk par interjera virzieniem, risinājumiem, apdari un citām dizaina niansēm, kā arī par aktuālo dzīvokļu piedāvājumu šodien, aicinām sazināties ar mūsu pārdošanas speciālistēm.
CENTRUS klientu centrs atrodas Dzirnavu ielā 68, iepretī CENTRUS kvartālam. Tas ir atvērts darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Pirms apmeklējuma aicinām sazināties, lai vienotos par abpusēji ērtu apmeklējuma laiku. Ja vēlies vizīti organizēt ārpus darba laika vai brīvdienās, arī tas ir iespējams, sarunājot tikšanos laicīgi.