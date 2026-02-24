ASV federālā tiesnese bloķējusi ziņojuma publicēšanu par Donalda Trampa klasificētajiem dokumentiem
ASV federālās tiesneses Ailīnas Kanonas lēmums, ar kuru tika apmierināts ASV prezidenta Donalda Trampa lūgums, no jauna uzjundījis diskusijas par tiesu sistēmas caurskatāmību.
ASV federālā tiesnese Ailīna Kenona pirmdien aizliedza publiskot īpašā prokurora Džeka Smita gala ziņojuma otro daļu par Donalda Trampa rīcību ar klasificētiem dokumentiem pēc viņa pirmā pilnvaru termiņa beigām. Smits bija izmeklējis iespējamu slepenu dokumentu neatbilstošu glabāšanu Trampa rezidencē “Mar-a-Lago”, kā arī iespējamu šķēršļu likšanu izmeklēšanai. Lēmums tiek uzskatīts par būtisku uzvaru Trampam, kurš centies nepieļaut, lai īpašā prokurora secinājumi nonāktu atklātībā.
Smits savu divu sējumu gala ziņojumu nodeva toreizējam ģenerālprokuroram Merikam Gārlendam pirms amata atstāšanas 2025. gada sākumā. Ziņojuma pirmā daļa, kas attiecās uz iespējamiem mēģinājumiem ietekmēt 2020. gada vēlēšanu rezultātus, tika publiskota vēl pirms Trampa atgriešanās Baltajā namā. Taču otrā daļa, kas skāra klasificēto dokumentu lietu, palika slēgta pēc Trampa un līdzapsūdzēto uzsāktas tiesvedības.
“Tiesai ir grūti rast piemēru, kurā bijušais īpašais prokurors pēc kriminālprocesa sākšanas būtu publiskojis ziņojumu lietā, kas nav noslēgusies ar vainas konstatēšanu,” norādīja tiesnese, kuru Donalds Tramps amatā iecēla sava pirmā prezidentūras termiņa laikā. Pirms gada savā galīgajā ziņojumā par lietu saistībā ar vēlēšanu iejaukšanos Džeks Smits pauda pārliecību, ka “ja Tramps nebūtu atkārtoti ievēlēts prezidenta amatā, viņam būtu izdevies panākt viņa notiesāšanu".
Pēc Donalda Trampa atkārtotas ievēlēšanas 2024. gada novembrī Džeks Smits izbeidza abas pret viņu ierosinātās federālās lietas — vienu par iespējamiem nelikumīgiem mēģinājumiem ietekmēt 2020. gada vēlēšanu rezultātus, otru par klasificēto dokumentu lietu. Tas notika saskaņā ar Tieslietu ministrijas praksi nevirzīt apsūdzības pret amatā esošu prezidentu. Savā lēmumā tiesnese Ailīna Kenona uzsvēra, ka “nepublisku materiālu izpaušana būtu pretrunā taisnīguma un tiesiskuma pamatprincipiem”, atgādinot, ka “bijušajiem apsūdzētajiem šajā lietā joprojām piemērojama nevainīguma prezumpcija”.
Trampa advokāte Kendra Vortone tiesneses lēmumu nodēvēja par pareizu un uzsvēra, ka ziņojumam nevajadzētu “ieraudzīt dienas gaismu”. Savukārt sabiedriskās caurskatāmības organizācijas, tostarp “American Oversight”, kritizēja spriedumu, norādot, ka sabiedrībai ir tiesības zināt izmeklēšanas rezultātus, īpaši jautājumos, kas skar nacionālo drošību.