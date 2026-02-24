Jaunie noteikumi izmainījuši spēku samēru F-1. Noriss pagaidām netic "McLaren" spējām
Pirmās formulas (F-1) pasaules čempiona godā esošais Lando Noriss piesardzīgi vērtē “McLaren” izredzes aizstāvēt pērn izcīnīto titulu, norādot, ka jaunie 2026. gada noteikumi ir pilnībā mainījuši spēka samērus trasē.
Pēc pērnās sezonas, kurā britu pilots triumfēja kopvērtējumā, testi liecina, ka britu komandai šoreiz nebūs izteikta pārsvara.
“No tā, ko mēs redzam šobrīd – nē,” uz jautājumu, vai “McLaren” spēs saglabāt pērnā gada pārsvaru sacīkšu režīmā, atbildēja Noriss. “Pagājušajā gadā mums vienkārši bija ātruma pārsvars, tāpēc sacīkstēs gandrīz vai varējām atļauties braukt lēnāk. Lietas darbojās labāk, un tad mēs varējām pabraukt ātrāk. Šobrīd nedaudz atpaliekam. Lai spētu turēt līdzi citu komandu sacīkšu tempam, mums ir jāspiež pedāli grīdā nedaudz vairāk, un tad parādās lielāks riepu nodilums.”
Noriss atzīst, ka inženieriem Vokingā priekšā ir milzīgs darba apjoms, lai jauno formulu “ierāmētu” pareizajā darba logā. “Ir daudz darba, lai vienkārši dabūtu balansu labā logā. Pagājušajā gadā mašīna strādāja ļoti labi. To bija grūti izprast, bet tā strādāja labi. Jaunajam auto šobrīd šīs ir pašas, pašas pirmās dienas,” skaidroja “McLaren” pilots.
Tomēr pats sportists no personīgā viedokļa jūtas spēcīgāks nekā jebkad agrāk. “Es jūtos labāk nekā jebkad. Protams, pēc pagājušā gada un uzvaras čempionātā, tas man ir devis pārliecību. Ir nomierinoši zināt, ka esmu to vienreiz izdarījis, un tāpēc ticu, ka varu to izdarīt vēlreiz. Bet priekšā gara sezona, kurā jāpārliecinās, ka no savas puses izdaru visu,” skaidroja čempions.