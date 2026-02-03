Ēdienu blogeres Juškas Padruškas TOP 5 produktu ieteikumi, kam vienmēr jābūt ledusskapī
Kad jāapvieno temps, garša un saprātīgas cenas, ir noderīgi zināt, kuri produkti patiešām strādā ikdienas virtuvē. Produktu izvēlē svarīgs ir gan praktiskums, gan daudzpusība un iespēja pagatavot gardas maltītes bez liekas pārmaksāšanas. Tieši tāpēc ēdiena blogeres Juškas Padruškas iecienīto produktu sarakstā no “Maxima” iniciatīvas “Zila cena – zema cena” ir gan ātri risinājumi steidzīgām dienām, gan klasika, kas noder dažādās receptēs.
Tunzivs – ikdienas favorīts, kas der gandrīz visam
Tunzivs ir viens no tiem produktiem, kas Justīnes virtuvē ir teju vienmēr pa rokai, un tieši “Well Done” tunzivs gabaliņi savā sulā ir kļuvuši par viņas iecienītāko izvēli ikdienai. Tie ir gan sātīgi, gan daudzpusīgi, turklāt ļauj ātri pagatavot maltīti bez lielas piepūles. Tieši šī iemesla dēļ tunzivs ir kļuvis par vienu no viņas biežāk izmantotajiem produktiem.
“Tunci izmantoju ļoti dažādos veidos – pievienojot to svaigiem salātiem, kombinējot ar pastu vai izmantojot kā pildījumu ceptiem kartupeļiem,” saka Justīne. Tas labi sader gan ar vienkāršām sastāvdaļām, gan ar bagātīgākām garšām, ļaujot katru reizi radīt nedaudz atšķirīgu rezultātu. Tas ir īpaši ērts dienās, kad nav laika ilgi stāvēt pie plīts, bet gribas sabalansētu un gardu maltīti.
Olīvas – papildinājums, kas piešķir ēdienam raksturu
Olīvas ir viens no tiem produktiem, kas Justīnei asociējas gan ar ātru uzkodu, gan ar veidu, kā vienkāršu maltīti padarīt interesantāku. “ITLV” olīvas viņa izvēlas gan brīžos, kad grib ko vieglu un gardu bez gatavošanas, gan kā sastāvdaļu dažādos ēdienos. Visbiežāk tās bauda vienkārši kā uzkodu, taču nereti olīvas nonāk arī salātos, piešķirot tiem izteiksmīgāku garšu un Vidusjūras noskaņu. Dažādie pieejamie veidi ļauj variēt un katru reizi izvēlēties ko citu, atkarībā no noskaņojuma vai ēdiena, ko plānots gatavot.
Siera salāti – risinājums ātrām uzkodām
Situācijās, kad vajag ko gardu un ātri pagatavojamu, Justīne paļaujas uz “Meistara markas” siera salātiem ar burkāniem. Tas ir viens no viņas iecienītākajiem produktiem, kas noder gan ikdienā, gan tad, kad ciemos ierodas viesi un uz galda gribas nolikt ko vienkāršu, bet pārbaudītu. Visbiežāk Justīne tos izmanto karstmaižu pagatavošanai – uz grauzdētas maizes šķēles tie kļūst par sātīgu un garšīgu uzkodu. Tāpat siera salāti lieliski der arī pildītiem groziņiem vai kā piedeva citām uzkodām, ļaujot bez lielas piepūles radīt dažādas variācijas.
Cālis – vakariņas bez liekas domāšanas
“Kad ir slinkums gatavot vakariņas, vienmēr izvēlos veselu cāli, ko var ievietot cepeškrāsnī,” atzīst Justīne. Tieši tāpēc fasētais “Ķekava” cālis viņas virtuvē ir viens no drošākajiem risinājumiem. Šis ir viens no tiem ēdieniem, kas neprasa sarežģītas receptes, bet rezultāts vienmēr ir sātīgs un gards. Gatavošana ir vienkārša: cāli atliek vien iesmērēt ar olīveļļu, pievienot iecienītākās garšvielas un likt cepeškrāsnī. Aptuveni pēc stundas vakariņas ir gatavas, un tās var baudīt gan vienas pašas, gan papildinot ar piedevām vai svaigiem salātiem.
Biezpiens – daudzpusīgs brokastu un uzkodu sabiedrotais
“Šis 9 % “Latgale” biezpiens ir viens no maniem pēdējā laika atklājumiem. Sapratu, jo lielāks biezpiena %, jo labāk tas garšo,” norāda Justīne. Biezpiens lieliski iederas gan brokastīs, gan uzkodās vai vieglās maltītēs, jo to var baudīt tīrā veidā, papildināt ar augļiem vai izmantot dažādos ēdienos. Tas ir vienkāršs, bet daudzpusīgs produkts, kas ļauj viegli variēt ikdienas ēdienkarti.
“Manā virtuvē svarīgi, lai ikdienā izmantotie produkti būtu ne tikai garšīgi, bet arī praktiski un daudzpusīgi – tādi, kurus zinu un kuri noder vairākās maltītēs. Tie atvieglo gatavošanu, ļauj ātri pagatavot pusdienas vai vakariņas un vienlaikus saglabā garšu un kvalitāti. Īpaši vērtīgi, ka šos produktus var iegādāties “Maxima” veikalos no iniciatīvas “Zila cena – zema cena” produktu klāsta – tas dod pārliecību, ka mīļākie produkti vienmēr būs pieejami par izdevīgām cenām, kas ļauj plānot pirkumus mierīgi un pārdomāti,” atzīst Justīne.