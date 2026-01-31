Aukstums spiež meklēt papildu siltumu: kā izvēlēties elektrisko sildītāju un nebankrotēt
Latvijas ziemai parādot savu bargāko raksturu, daudzos mājokļos aktuāls kļūst jautājums par papildu siltumu. Brīdī, kad centrālā apkure netiek galā vai vasarnīcā temperatūra noslīdējusi zem komforta robežas, roka stiepjas pēc elektriskā sildītāja.
Tomēr līdz ar patīkamo siltumu nāk bažas par elektrības rēķinu. Lai saprastu, kā sildīties gudri un kuru ierīci izvēlēties, konsultējāmies ar “Elektrum” Enerģijas centra projektu vadītāju Annu Luīzi Blodoni-Burmistri.
Vai iespējams apmānīt fiziku?
Daudzi pircēji veikalos meklē brīnumlīdzekli – sildītāju, kas patērēs maz, bet sildīs jaudīgi. Eksperte gan norāda uz skarbo realitāti – elektriskās pretestības sildītāju pasaulē brīnumu nav. Fizikas likumi nosaka, ka siltuma atdeve ir tieši saistīta ar patērēto jaudu. Ja divi dažāda tipa sildītāji, piemēram, eļļas radiators un moderns konvektors, ir ar vienādu jaudu, tie abi elektrības skaitītāju griezīs vienādi ātri un arī saražotā siltuma daudzums būs teju identisks.
Anna Luīze Blodone-Burmistre apstiprina: “Ja sildītāji ir ar vienādu jaudu un darbojas vienādi ilgi, stundas laikā tie būs iztērējuši vienādu daudzumu elektrības. Atšķirība galvenokārt slēpjas tajā, cik ātri mēs sajūtam šo siltumu un kādam mērķim konkrētā ierīce paredzēta.” Tātad izvēle ir nevis, kurš sildītājs “ražo” lētāku siltumu, bet gan – kurš no tiem konkrētajā situācijā nodrošina komfortu visātrāk un ērtāk.
Eļļas radiatori pret konvektoriem: cīņa par komfortu un drošību
Izvēloties ierīci, svarīgi saprast tās darbības principu. Konvekcijas tipa sildītāji, kas vizuāli atgādina plānus, modernus paneļus, darbojas, sildot gaisu, kas cirkulē caur ierīci. Tie spēj uzsildīt telpu ļoti strauji, taču, kad ierīci izslēdz, telpa tikpat ātri atdziest. Savukārt eļļas radiatori darbojas pēc inerces principa – tie uzsilst lēnāk, bet, pateicoties iekšā esošajai eļļai, turpina izdalīt siltumu arī kādu laiku pēc izslēgšanas.
Lai gan eļļas radiatori daudziem asociējas ar bērnību, siltumu un stabilitāti, eksperte aicina izvērtēt drošības aspektus, īpaši ģimenēs ar maziem bērniem. “Eļļas radiatori ir diezgan smagi. Ja mājās ir mazi bērni, kas aktīvi kustas, pastāv risks, ka ierīce var uzkrist virsū. Tāpat ir apdedzināšanās risks, jo virsma saglabājas karsta,” brīdina “Elektrum” speciāliste, norādot, ka pati savā mājoklī ar bērniem šādu ierīci neizvēlētos.
Atsevišķa kategorija ir infrasarkanie sildītāji, kas atšķirībā no citām ierīcēm nesilda gaisu, bet gan priekšmetus un cilvēkus savā darbības zonā. Tas ir lielisks risinājums, ja nepieciešams siltums konkrētā punktā, piemēram, strādājot pie rakstāmgalda vēsā telpā, taču tie nav piemēroti, lai vienmērīgi piesildītu visu istabu. Šo sildītāju radīto efektu var salīdzināt ar gaismas ieslēgšanu un izslēgšanu: ieslēdzam – silti, izslēdzam – siltums pazūd.
Izmēram ir nozīme
Viena no biežāk pieļautajām kļūdām ir mēģinājums ietaupīt, iegādājoties mazas jaudas sildītāju lielai telpai. Cerība, ka mazs aparāts lēnām piesildīs lielo istabu un tērēs mazāk, ir maldīga. Speciāliste skaidro, ka mazjaudīga ierīce strādās bez apstājas, cenšoties sasniegt termostatā iestatīto temperatūru, taču, visticamāk, to nekad nesasniegs, tikai nepārtraukti tērēs elektrību. “Ir vērts iegādāties sildītāju, kas atbilst konkrētajai telpas kvadratūrai. Ja telpa ir liela, nepieciešama atbilstoša jauda. Mazāks sildītājs vienkārši nespēs veikt savu uzdevumu un var pat pārkarst ilgstošas slodzes dēļ,” uzsver Blodone-Burmistre.
Sildīt visu laiku vai tikai vakaros?
Mūžīgais jautājums – vai izdevīgāk ir uzturēt mājoklī vienmērīgu temperatūru visu dienu, vai arī ļaut tam atdzist un sildīt tikai tad, kad esam mājās? Fizika ir nepielūdzama – lai uzsildītu atdzisušas sienas un mēbeles, nepieciešams liels daudzums enerģijas.
“Jebkurā gadījumā, ja sildītājs būs izslēgts un telpa būtiski atdzisusi, tās uzsildīšana no jauna prasīs daudz vairāk enerģijas, nekā uzturot konstantu temperatūru,” skaidro eksperte. Viņa iesaka, dodoties prom, temperatūru pazemināt, bet neizslēgt apkuri pilnībā. Ēku konstrukciju un inženiertehnisko sistēmu drošībai nevajadzētu ļaut temperatūrai noslīdēt zemāk par +16 grādiem.
Tomēr, ja sekojat līdzi elektrības cenām biržā un izmantojat viedos risinājumus, stratēģija var mainīties. “Tad stratēģiju iespējams pielāgot tā, lai maciņam ir pēc iespējas izdevīgāk un netiek zaudēts komforts. Automatizējot procesu ar viedo vadību vai pat vienkāršu viedo rozeti, naktī vai prombūtnes laikā temperatūru var nedaudz pazemināt, vienlaikus nodrošinot, ka, pārnākot mājās, telpā jau valda patīkams siltums,” saka eksperte. Mūsdienās pieejamie sildītāji ar viedo vadību vai pat viedā rozete ļauj automatizēt šo procesu, un mājās jūs sagaidīs patīkams siltums, bet rēķins par to neliks nosirmot.
Kā izvēlēties ekonomiskāko sildīšanas režīmu?
Tas, cik ekonomiski darbosies izvēlētais sildītājs, atkarīgs no vairākiem faktoriem. Vienu no tiem jau pieminējām – biržas cenas. Tas ir svarīgs mājsaimniecībām, kurās uzstādīti viedie skaitītāji. Tāpat jāņem vērā, cik labi ēka siltināta. Ja sienas cauras, sildītājs, darbojoties visu dienu, strādās caura spaiņa režīmā – jo vairāk siltumu tajā iepilda, jo vairāk tas izplūst caur sienām. Tātad izdevīgāk būtu sildīt tikai tad, kad telpa tiek izmantota, jo pretējā gadījumā elektrības rēķins sasniegs nepieklājīgus apmērus. Ja pieejama viedā rozete vai uzstādīts viedais skaitītājs, var veikt eksperimentus – sildīt visu dienu, bet nākamajā dienā tikai laikā, kad telpu izmanto, un salīdzināt elektrības patēriņu, lai saprastu, kurš risinājums izdevīgāks.
Kādi elektriskie sildītāji ir pieejami
Konvekcijas sildītāji:
Šie sildītāji izskatās kā plāni paneļi un vizuāli atgādina radiatorus.
Darbības princips. Silda gaisu, kas cirkulē caur ierīci un izplūst pa atverēm sildītāja augšdaļā; dažiem modeļiem ir iebūvēts ventilators gaisa plūsmas paātrināšanai.
Plusi. Telpu uzsilda salīdzinoši ātri, īpaši nelielas vai vidēja izmēra telpas.
Mīnusi. Tiklīdz ierīci izslēdz, tā ātri atdziest, un siltums telpā nesaglabājas ilgi.
Eļļas radiatori:
Darbojas līdzīgi kā centrālā apkure, jo šajās ierīcēs kā siltumnesējs tiek izmantota eļļa.
Darbības princips. Ierīce uzsilst pakāpeniski, taču eļļa uzkrāj siltumu un pēc izslēgšanas saglabā inerci – tā turpina izdalīt siltumu un atdziest lēni.
Plusi. Ilgstošāka siltuma atdeve pēc izslēgšanas.
Mīnusi. Lēnāk uzsilst. Jāņem vērā drošības riski ģimenēm ar maziem bērniem – ierīce ir smaga (var uzkrist), un virsma saglabājas karsta, radot apdedzināšanās risku.
Ventilatora tipa sildītāji:
Vienkāršākās un bieži vien salīdzinoši lētākās ierīces.
Darbības princips. Ar ventilatoru caur ierīci tiek pūsts gaiss, kas uzsilst, saskaroties ar sildelementu (parasti – iebūvētu metāla stiepli vai keramiskajām plāksnēm). Pēc būtības liels fēns.
Plusi. Zemas iegādes izmaksas. Ļauj ātri radīt siltuma sajūtu nelielā zonā.
Mīnusi. Bieži vien tiem ir tikai ieslēgšanas/izslēgšanas funkcija bez iespējas precīzi iestatīt vēlamo temperatūru (lai gan modeļi atšķiras). Sakarsušā stieple sadedzina putekļus, veidojot specifisku smārdu. Sausina gaisu.
Infrasarkanie sildītāji:
Būtiski atšķiras no citiem sildītājiem ar to, kā tiek nodots siltums, un arī pielietojumu. Būtībā tie nav domāti telpu sildīšanai.
Darbības princips. Nesilda gaisu telpā, bet gan tiešā veidā uzsilda priekšmetus un ķermeņus, kas atrodas ierīces darbības zonā.
Pielietojums. Piemēroti lokāla komforta radīšanai (piemēram, sēžot pie galda), nevis gaisa temperatūras paaugstināšanai visā telpā.
Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.