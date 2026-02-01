Vai zināji? Neparasts iemesls, kāpēc viesnīcas seifā vienmēr vajadzētu atstāt kurpi
Ceļotāji zina, ka uzturēšanās viesnīcās vienmēr ir saistīta ar sīkām, bet kaitinošām problēmām: kontaktligzdas nav tur, kur vajadzētu, bet gaisa kondicionieris darbojas pēc saviem noteikumiem. Tomēr viens vienkāršs paņēmiens palīdzēs izvairīties no vissliktākā – izrakstīšanās no viesnīcas, atstājot tur savas vērtīgās lietas.
Britu ceļojumu eksperte Steisija Hemiltone, kas strādā uzņēmumā "Private Tours England" un dzīves laikā ir apmetusies simtiem viesnīcu visā pasaulē, dalījās ar paņēmienu, kuru viņa izmanto katrā ceļojumā. Tas var šķist dīvaini, bet, pēc viņas teiktā, šī metode viņu ne reizi vien ir izglābusi.
Hemiltone atzīst, ka daudzus gadus izvairījās izmantot viesnīcas seifus, baidoties kaut ko tur aizmirst. "Kad no rīta steidzies un ir jāpaspēj uz lidmašīnu vai vilcienu, ļoti viegli aiziet no viesnīcas numura un vēlāk pamanīt, ka pase vai rotaslietas palikušas seifā," viņa skaidro.
Risinājums ir pārsteidzoši vienkāršs: seifā jāieliek viena kurpe. "Es fiziski nevaru aizbraukt no viesnīcas, nepamanot, ka kaut kas trūkst," saka Hemiltone. Viņas gadījumā tās bieži ir augstpapēžu kurpes, kas viņai nepieciešamas darbam, bet princips darbosies ar jebkuru priekšmetu, kuru noteikti neaizmirsīsiet.
"Ja ceļojat ar sporta apaviem, ielieciet seifā vienu sporta apavu," viņa piebilst.
Kad pienāk laiks izrakstīties, un kurpe kopā ar vērtīgajām lietām jau izņemta no seifa, Hemiltonei ir vēl viena ieradums. Viņa nekad neiznāk no viesnīcas, nepaņemot līdzi bezmaksas dušas cepurīti.
"Tā ir ideāli piemērota apavu iepakošanai," viņa saka. Pēc garām pastaigām vai pārgājieniem apavi bieži vien ir netīri, un ielikt tos koferī blakus citām lietām nav īpaši patīkami. Dušas cepuri var uzvilkt uz apavu zoles, un tad pārējās lietas paliks tīras.
Turklāt, pēc Hemiltone teiktā, dušas cepurei ir vēl viena negaidīta pielietojuma iespēja. "Es ietinu tajā televizora pulti numurā. Būsim godīgi – tās parasti ir diezgan netīras."
Vienkārši paņēmieni, kas neko nemaksā, ceļojumā var ietaupīt gan laiku, gan nervus – un izglābt no rīta panikas.