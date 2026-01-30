Šmorēšanas ABC
Šmorēti ēdieni ir ļoti piemēroti ēšanai aukstajā laikā, tāpēc vērts apgūt dažas to pagatavošanas gudrības.
Var teikt, ka šmorēšana ir divu gaļas pagatavošanas paņēmienu apvienojums: gaļu vispirms strauji apcep lielā karstumā – rezultātā rodas īpašais patīkamais aromāts – un pēc tam to lēnām sautē šķidrumā, un gaļa top ļoti maiga un irdena.
Kādu gaļu izvēlēties?
Šmorēšanai der liellopa un cūkas kakla un muguras gabali, arī pleca gabali, jo tie gatavošanas laikā saglabā sulīgumu. Arī vistas un citu putnu stilbiņi un spārniņi ir piemēroti šmorēšanai, jo neizžūst. Piedevās labi noder dārzeņi ar stingru struktūru, piemēram, sarkanās bietes, burkāni, kāļi, baklažāni, paprika un citi.
Gardai mērcei
Lai ēdiens iegūtu apetīti rosinošu spīdumu, dārzeņus, ko izmanto mērces pagatavošanai, viegli apkaisa ar miltiem un pēc tam cep pannā, līdz tie kļūst gaiši brūni. Svarīga ir arī pareiza šķidrumu pievienošana. Šķidrumu garšai un aromātam, piemēram, buljonu, vīnu, sulu vai citu, pielej pa mazām porcijām 3–4 piegājienos un katru reizi maisot vāra, līdz sabiezē vai pat pavisam savārās. Tad rodas īstā garša un aromāts. Pēc tam vēl pielej vai nu buljonu, vai ūdeni, kas vajadzīgs mērces daudzumam, uzvāra un uz lēnas uguns turpina vārīt līdz vēlamajai konsistencei.
Ko darīt ar garšvielām?
Gaļa izšmorēsies vienmērīgāk, ja tās lielos gabalus ik pa laikam apgrozīsi. Šmorēšanas laikā katlam vai cepešpannai jāuzliek vāks, tad gaļa neizžūs un nekļūs sausa. Jo bagātīgākas garšvielu un garšaugu piedevas, jo daudzveidīgāka garša un aromāts. Ja tomēr piparu graudiņi vai izsutinājušies rozmarīna zariņi traucē, visas šīs piedevas var ielikt vai nu speciālajā garšvielu sietiņā ar aizskrūvējamu vāku, vai vienkārši papīra (kafijas) filtrā un pēc ēdiena pagatavošanas izņemt laukā.