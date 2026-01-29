“Laundromat” veļas mazgātavu tīkls kļūst populārs un strauji paplašinās
Pateicoties arvien lielākam iedzīvotāju pieprasījumam, pašapkalpošanās veļas mazgātavu tīkls “Laundromat” šogad plāno atvērt vairākus jaunus punktus Rīgā un citviet Latvijā. Kā pirmos jaunumus var minēt mazgātavas t/c “Sāga” Ulbrokā un Siguldā, kas vērs durvis jau tuvākajā laikā.
“Cilvēki, kas izmēģinājuši šo pakalpojumu, bieži kļūst ar pastāvīgajiem klientiem. Praksē iespējams viegli pārliecināties par pašapkalpošanās mazgātavu priekšrocībām. Vienā veļas mašīnā var izmazgāt līdz pat 17 kilogramiem veļas, tiek ietaupīts laiks un elektroresursi,” skaidro “Laundromat” mārketinga vadītāja Monta Purkalne.
Latvijā izveidotā uzņēmuma izaugsme noris strauji: tas dibināts 2022. gadā, gadu vēlāk atvērta pirmā filiāle Juglā, un šobrīd uzņēmumam ir jau 30 filiāles desmit Latvijas pilsētās. Tādējādi pakalpojumi pieejami plašam sabiedrības lokam visā Latvijā – no Liepājas līdz Daugavpilij. “Pašapkalpošanās mazgātavas novērtē ne vien Rīgā, bet arī reģionos, piemēram, veiksmīgs projekts ir nelielais Smiltenes punkts,” stāsta M. Purkalne.
Pēc M. Purkalnes teiktā, “Laundromat” pakalpojumus iecienījuši gan jaunieši un ģimenes, gan arī seniori. “Ja cilvēkiem rodas jautājums, kā iespējams izmazgāt lielu drēbju apjomu tik īsā laikā, aptuveni 30 minūtēs, atbilde ir vienkārša – parastās veļas mašīnas lielāko daļu laika patērē, sildot ūdeni un, protams, arī patērējot visai daudz elektroenerģijas. Mūsu izmantotās profesionālās Spānijas firmas “Girbau” ražojuma mašīnas izmanto karstā ūdens padevi.”
Pašapkalpošanās mazgātavu priekšrocība ir ne tikai ātrāka veļas izmazgāšana, bet arī profesionāli žāvētāji, kas aiztaupa nepieciešamību to žāvēt mājās. “Laundromat” veļu var izžāvēt visātrāk, salīdzinot ar citām mazgātavām Latvijā – tas aizņem tikai aptuveni piecpadsmit divdesmit minūtes.
“Kopumā var teikt, ka pašapkalpošanās mazgātavas ļauj ekonomēt gan laiku, gan naudas līdzekļus un vietu dzīvoklī. Tas ir arī labs risinājums gadījumā, ja jāmazgā lieli tekstilizstrādājumi, piemēram, aizkari, virsmatrači vai pārklāji,” akcentē M. Purkalne.
Klientiem iespējams vienlaicīgi izmantot pat divas vai vairākas veļas mašīnas, tādējādi vēl optimālāk plānojot šai ikvienam nepieciešamajai nodarbei veltīto laiku. “Iespējams arī pretējs variants – piemēram, pēc sporta kluba apmeklējuma iegriezties tuvākajā “Laundromat” un par visnotaļ mazu samaksu izmazgāt izmantotās drēbes, lai nevajadzētu par tām domāt mājās.”
“Laundromat” ir vienīgā pašapkalpošanās veļas mazgātava Latvijā, kur iespējams norēķināties četros dažādos veidos – ne tikai ar bankas karti vai skaidrā naudā, bet arī ar klienta karti vai aplikāciju, kas nodrošina 10% atlaidi mazgāšanai un žāvēšanai.
“Laundromat” attīstās ne tikai Latvijā – pašapkalpošanās veļas mazgātavu tīkls sācies paplašināties Lietuvā un Igaunijā, tādējādi uzsverot, ka Latvijā izveidotais tīkls ir ļoti noderīgs arī tūristiem – Baltijas valstu apceļotājiem.