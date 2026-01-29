VIDEO: tehnoloģijas ne tikai ērtībām: kā gudri taupīt elektroenerģiju
Mūsu mājās energoefektivitāte sākas nevis ar dārgām investīcijām, bet gan ar izpratni par saviem ikdienas paradumiem un to, kā tērējam resursus. Mājoklis ir vieta, kur sākas mūsu ikdiena un kur mēs patērējam visvairāk enerģijas. Pat nelielas izmaiņas var sniegt būtisku ietaupījumu gan rēķinos, gan ietekmē uz vidi.
Projektā “Viena Vide Visiem” jauns.lv viesojas pie mūziķa Mārča Auziņa, kurš pastāsta, ka viņa mājās galvenie enerģijas patērētāji ir apkures sistēmas, kurās tiek kombinēts gāzes katls ar siltajām grīdām un gaiss-gaiss siltumsūknis. Tomēr vislielāko daļu – aptuveni 60 % elektroenerģijas patēriņa – veido elektroautomašīnas uzlāde. Lai gan sākotnēji var šķist, ka enerģijas taupīšana prasa atteikšanos no ērtībām, patiesībā viedie risinājumi, piemēram, rekuperācijas sistēmas un attālināti vadāmi apkures katli, ļauj uzlabot komforta līmeni, vienlaikus optimizējot resursu izmantošanu.
Viesojoties “Elektrum” Energoefektivitātes centrā, jauns.lv tiekas ar projektu vadītāju Annu Luīzi Blodoni-Burmistri, kura skaidro, ka lielākie “enerģijas zagļi” mājoklī parasti ir apkures un dzesēšanas sistēmas, tad seko ēdiena gatavošana un uzkopšanas tehnika. Lai samazinātu patēriņu virtuvē, būtiska ir pareiza ierīču lietošana pēc instrukcijas. Piemēram, ledusskapim jāatrodas vismaz 5–10 centimetru attālumā no sienas, lai nodrošinātu ventilāciju. Anna Luīze arī norāda – katrs lieks grāds ledusskapī palielina enerģijas patēriņu par 5 %, tāpēc ieteicams izvēlēties optimālos +5 grādiem dzesēšanas kamerā un -18 grādus saldētavā.
Daudzas ierīces turpina patērēt elektrību arī gaidīšanas režīmā. Ikviena tehnika, kurai ir mazs, spīdošs indikators vai ekrāns, piemēram, dators vai televizors, klusi “ēd” resursus pat tad, kad mēs to neizmantojam. Eksperte iesaka šādas ierīces, īpaši datorus, pēc darba beigām izslēgt pilnībā, nevis atstāt miega režīmā.
Viedā māja nav tikai par izklaidi – tā ir par automatizāciju, kas palīdz ietaupīt. Izmantojot viedos termostatus uz radiatoriem, mēs varam katrā telpā uzturēt atšķirīgu temperatūru un automātiski to samazināt naktī vai laikā, kad neesam mājās. Anna Luīze Blodone-Burmistre uzsver, ka ceļš uz energoefektivitāti sākas ar sava patēriņa analīzi piegādātāju portālos, kur var redzēt datus pat pa stundām, tādējādi precīzi identificējot brīžus, kad elektrība tiek tērēta lieki.
Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.