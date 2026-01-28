Elektriķi brīdina! 7 ierīces, kuras pirms miega vienmēr jāizņem no kontaktligzdas
Pirms miega cilvēki bieži aizmirst izslēgt no strāvas tīkla ierīces, kas nakts laikā nav nepieciešamas. Dažas no tām tiek uzskatītas par "enerģijas vampīriem", kas nozīmē, ka tās patērē elektroenerģiju tikai tāpēc, ka ir pievienotas strāvas tīklam. Turklāt dažas ierīces var būt bīstamas, ja tās atstāj pieslēgtas nakts laikā.
"Real Simple" nosauc 7 mājsaimniecības ierīces, kuras noteikti jāizslēdz no strāvas pirms miega.
Elektriskie sildītāji
Pirms miega eksperti iesaka izslēgt portatīvos sildītājus. "Sildītāji ir galvenais ugunsgrēku iemesls dzīvojamās mājās. Tie patērē lielu daudzumu elektroenerģijas, var pārkarst, apgāzties vai aizdedzināt tuvumā esošos priekšmetus, piemēram, gultas veļu un aizkarus," paskaidroja elektriķis Bens Kolo.
Viedtālruņi un datorierīces
Speciālisti iesaka vienmēr izslēgt viedierīces, piemēram, portatīvos datorus, planšetdatorus un telefonus pēc pilnīgas uzlādes.
Lai arī lielākā daļa mūsdienu ierīču ir izstrādātas tā, lai pārtrauktu uzlādi, kad akumulators sasniedz 100%, tās joprojām var patērēt nelielu daudzumu enerģijas, ja paliek pieslēgtas tīklam, norādīja elektriķis.
"Viedierīču atstāšana pieslēgtām tīklam nakts laikā var arī izraisīt liekā siltuma veidošanos, kas var samazināt akumulatoru kalpošanas laiku un palielināt uzlādes vadu un kontaktligzdu nodilumu," piebilst "Real Simple".
Elektronika ar litija baterijām
Elektriķis Bendžamins Tomass norāda, ka ar litija jonizējošām baterijām darbināmai elektronikai jāpieiet uzmanīgi, īpaši uzlādes laikā. Šādām ierīcēm pieder elektroinstrumenti, bezvadu putekļsūcēji, portatīvie lādētāji, akumulatoru zobu sukas, ādas kopšanas ierīces un irigatori.
"Litija jonizējošās baterijas var pārkarst uzlādes laikā, un gadījumi, kad uzlādes ierīces izraisa ugunsgrēkus, kļūst arvien izplatītāki," uzsver Tomass.
Tāpēc eksperti iesaka izslēgt šīs ierīces no tīkla pēc pilnīgas uzlādes un izvairīties no uzlādes bez uzraudzības vai nakts laikā, ja tas ir iespējams.
Izklaides sistēmas
Ja jūsu izklaides sistēma ir pieslēgta tīklam, tā patērē daudz elektroenerģijas. Tas attiecas gan uz televizoriem, gan uz jebkurām spēļu sistēmām.
"Labākā stratēģija ir izmantot pagarinātāju mājas datoram un printerim, kā arī televizoram un kabeļu dekoderim. Tādējādi jūs varat izslēgt pagarinātāju, neizslēdzot katru no šīm ierīcēm atsevišķi, kas vienkāršos ierīču ieslēgšanu dienas laikā," skaidro patēriņa finansējuma eksperte Andrea Voroha.
Virtuves ierīces
Virtuves ierīces iekļaujas ierīču sarakstā, kuras jāizslēdz pirms miega. Lai arī mūsdienu ierīces kopumā ir drošas, to izslēgšana no tīkla novērš nolietošanās vai iekšējo bojājumu risku.
"Par šiem priekšmetiem maz cilvēku domā, jo tos lieto katru dienu, bet tie ir ierīces ar lielu slodzi. Defekts ūdens sildītāja pamatnē vai maizes tostera drupatu traukā var izraisīt pārkaršanu," norādīja elektriķis Fils Makvīlams.
Matu veidošanas ierīces
Drošības apsvērumu dēļ Kolo iesaka izslēgt no tīkla matu veidošanas ierīces, kas izmanto siltumu, piemēram, lokšķēres, fēni un matu taisnotājus.
"Tie ilgi saglabā siltumu pēc lietošanas un var nejauši ieslēgties," brīdināja viņš.
Tāpēc speciālists iesaka ļaut tiem atdzist un novietot tos līdz nākamajai lietošanai.
Elektronika sliktā stāvoklī
Ja pamanāt, ka dažas ierīces uzkarst, kad tām nevajadzētu, tām ir bojāts vads vai tās čīkst, pārvietojot, nekavējoties izslēdziet tās no tīkla un nomainiet.
"Lielākā daļa elektrisko ugunsgrēku, ar kuriem esmu saskāries, nenotiek tāpēc, ka cilvēki dara kaut ko ekstrēmu, – tie rodas, jo ikdienas priekšmeti gadiem ilgi paliek pieslēgti tīklam, par to īpaši nedomājot," norādīja Makvīlams.
Tāpēc nevajadzētu riskēt, labāk izslēgt ierīci no tīkla un izsistīt elektriķi, ja problēma ir kontaktligzdā.