Peskovs atklāj nosacījumus, lai notiktu Putina un Zelenska tikšanās
Maskava faktiski ir noraidījusi Amerikas pārstāvja paziņojumu par Ukrainas un Krievijas prezidentu tikšanās augsto iespējamību.
Kremlis piesardzīgi reaģēja uz ASV īpašā pārstāvja Stīva Vitkofa paziņojumu, ka ASV saskata iespēju tiešai tikšanās reizei starp Krievijas un Ukrainas līderiem, lai tuvākajās dienās apspriestu teritoriālos jautājumus.
Maskava skaidri norādīja, ka šādas sarunas pašlaik šķiet nereālas, jo Krievija nav apņēmusies panākt mieru. Krievijas prezidenta Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs apšaubīja augsta līmeņa kontaktu iespējamību. Pēc viņa teiktā, pietiek atcerēties nesenos Ukrainas puses paziņojumus, kuros skaidri iezīmētas "sarkanās līnijas" un nosacījumi, ko Kijiva nevēlas pieņemt.
Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis patiešām ir paziņojis, ka "kaulēšanās" par Ukrainas teritorijām ir nepieņemama. Kremlis būtībā turpina pieprasīt neokupētās Donbasa daļas nodošanu, ko diez vai var uzskatīt par konstruktīvu pieeju. Vienlaikus Peskovs teritoriālo jautājumu nosauca par galveno un sarežģītāko sarunu jautājumu. Viņš uzsvēra, ka jebkādi kontakti starp līderiem ir labi jāsagatavo iepriekš.
Peskovs precizēja, ka šāda tikšanās varētu notikt tikai noslēguma posmā, kad visas galvenās vienošanās jau būs pabeigtas un tās tikai oficiāli jāformalizē. Vērts atzīmēt, ka arī Eiropas Savienība nesen izvērtēja Ukrainas un Krievijas prezidentu tikšanās iespējamību tuvākajā nākotnē. Maskava arī atgādināja, ka Putins iepriekš bija ierosinājis tikšanos ar Zelenski Krievijas galvaspilsētā. Šis priekšlikums, pēc Peskova teiktā, formāli paliek spēkā, lai gan Ukrainas līderis acīmredzamu iemeslu dēļ to jau ir noraidījis.