Jauns pētījums: šī pārtikas piedeva ir bīstamāka, nekā tu domā
Šķiņķis, desa un daudzi citi pārstrādāti gaļas produkti ir ikdienas ēdienkartē miljoniem cilvēku. Divu plašu pētījumu autori brīdina: tajos esošie konservanti var radīt nopietnus draudus veselībai, palielinot gan vēža, gan diabēta attīstības risku.
Saskaņā ar diviem neseniem Francijas pētījumiem vairāku plaši lietotu pārtikas konservantu lietošana ir saistīta ar paaugstinātu vēža un diabēta attīstības risku. Vienlaikus neatkarīgi eksperti uzsver: pirms izdarīt galīgus secinājumus, nepieciešami papildu pētījumi, jo novērošanas tipa darbi neļauj pierādīt tiešu cēloņsakarību.
Saistība ar vēža risku
Pirmais pētījums, kas publicēts zinātniskajā žurnālā BMJ, atklāja vairākas saistības starp Eiropā plaši izmantotiem konservantiem un augstāku saslimstību ar vēzi kopumā, kā arī ar krūts un prostatas vēzi.
Pētījums galvenokārt koncentrējās uz tādām vielām kā nitrīti un nitrāti, kurus bieži izmanto šķiņķa, bekona un desu izstrādājumu ražošanā. Spēcīgākā saistība tika konstatēta starp nātrija nitrītu un prostatas vēzi — saslimšanas risks pieauga aptuveni par trešdaļu.
Vienlaikus jāuzsver, ka riska pieaugums saglabājās mērens. Salīdzinājumam — smēķēšana palielina plaušu vēža risku vairāk nekā 15 reizes.
Uzmanības centrā arī diabēts
Otrajā pētījumā, kas publicēts žurnālā "Nature Communications", tika konstatēta saistība arī starp dažu pārtikas piedevu lietošanu un 2. tipa cukura diabēta attīstību. Abi pētījumi balstījās uz ilgtermiņa projektu, kura ietvaros vairāk nekā 100 000 Francijas iedzīvotāju regulāri aizpildīja anketas par saviem uztura paradumiem.
Šajā pētījumā kālija sorbāta lietošana tika saistīta ar divkāršu diabēta attīstības riska pieaugumu. Kālija sorbāts tiek plaši izmantots, lai kavētu pelējuma un baktēriju augšanu pārtikas produktos un dzērienos.
Eksperti aicina ievērot piesardzību
Ar šiem pētījumiem nesaistīti zinātnieki augstu novērtējuši izmantotās metodikas rūpīgumu, taču brīdina, ka patērētājiem pagaidām ir pāragri krasi mainīt savus ieradumus, kamēr nav veikti papildu pētījumi.
Uztura eksperts no Londonas Karaļa koledžas (King’s College) Toms Sanderss skaidroja, ka uz rezultātiem varējuši ietekmēt arī citi faktori, kurus nav izdevies pilnībā izslēgt. Piemēram, pārstrādāta gaļa un alkohols jau paši par sevi ir cieši saistīti ar paaugstinātu vēža risku.
Viņš minēja piemēru: onkoloģisko slimību risku varēja palielināt nevis konservants nātrija metabisulfīts, kas atrodams vīnā, bet pats alkohols. Vienlaikus Sanderss piebilda, ka viens no iespējamiem nākotnes soļiem varētu būt īpašu brīdinājumu par veselības riskiem pievienošana produktiem, kuru sastāvā ir nitrāti vai nitrīti.
Pētījumus vadījusī franču epidemioloģe Matilda Tuvjē aģentūrai AFP uzsvēra, ka konservantus saturošu produktu lietošana automātiski nenozīmē vēža attīstību.
"Tomēr mums vajadzētu ierobežot to, cik lielā mērā saskaramies ar šādiem produktiem," viņa sacīja. "Vēstījums plašai sabiedrībai ir tāds, ka, iepērkoties lielveikalā, būtu vēlams izvēlēties pēc iespējas mazāk pārstrādātus produktus."