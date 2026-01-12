5 veidi, kā rūpēties par sava suņa drošību un labsajūtu ziemā
Ziema rada papildu izaicinājumus gan suņiem, gan viņu saimniekiem – tumsa, slideni ceļi, aukstums un mainīgi laikapstākļi ietekmē ikdienu un var arī paaugstināt traumu risku. Tā kā tieši cilvēks ir atbildīgs par mājdzīvnieka drošību un labsajūtu, svarīgi parūpēties par sava mīluļa redzamību, piemērotu aprūpi un drošiem apstākļiem. Lai palīdzētu labāk pārvietoties ziemas sezonā, suņu uzvedības konsultante Anete Sila un If Apdrošināšana dalās vērtīgos ieteikumos, kā pasargāt gan suni, gan sevi.
Izvēlies atbilstošus atstarotājus
Atstarotāji ziemā ir būtiski jebkuram sunim – neatkarīgi no šķirnes, izmēra vai vecuma –, jo tie nodrošina, ka mājdzīvnieks tumšajā laikā ir savlaicīgi pamanāms. Īpaši svarīgi tas ir tumšas krāsas suņiem, kuru siluetu krēslā ir grūtāk saskatīt. Visdrošākais risinājums ir atstarojoša veste, kas nosedz lielāko ķermeņa daļu un padara suni redzamu no visiem leņķiem. Papildu drošībai var izmantot arī riņķveida lampiņas ap kaklu, kā arī atstarojošas kaklasiksnas un pavadas, kas palīdz nodrošināt labāku suņa redzamību tumšajā laikā. Jāņem vērā, ka mazāka izmēra lampiņas, ko piestiprina pie kaklasiksnas, bieži vien nav pietiekami efektīvas – pieredze rāda, ka tās nodrošina ievērojami sliktāku redzamību nekā atstarojoša veste vai lielāka gaismas ierīce. Tikpat svarīgi ir parūpēties arī par paša saimnieka redzamību, izvēloties apģērbu vai aksesuārus ar atstarojošiem elementiem.
Atstarotāji suņiem ir noderīgi ne tikai pastaigās, bet arī pašu mājas pagalmā. Privātmāju teritorijās nereti tieši saimnieki, pārvietojoties ar automašīnu, tumšajā laikā nav laikus pamanījuši savu suni, izraisot bīstamas situācijas. Tāpēc mājdzīvniekam arī pagalmā ieteicams lietot kādu atstarojošu elementu, lai viņš vienmēr būtu viegli pamanāms. Ja tomēr automašīna ir aizķērusi suni, un pat ja ārēji šķiet, ka nekas nav noticis, viņš var būt guvis traumas, kuras uzreiz nevar pamanīt. Tāpēc šādos gadījumos vienmēr jādodas pie veterinārārsta, lai pārliecinātos par dzīvnieka veselību.
Drošākas pastaigas – vienmēr pie pavadas
Dodoties pastaigās tumsā, suni nevajadzētu laist vaļā no pavadas, jo ierobežota redzamība ievērojami palielina risku nepamanīt citus dzīvniekus vai situācijas, kas var novest pie konflikta vai pat negadījuma. Vājā apgaismojumā suns var attālināties, sekojot smaržām vai skaņām, un tās var izbiedēt dzīvnieku un likt viņam aizskriet prom. Turēšana pie pavadas tumšajā laikā palīdz nodrošināt gan suņa, gan saimnieka drošību un ļauj savlaicīgi kontrolēt situāciju, izvairoties no nevajadzīgiem riskiem. Lai drošības sajūta pavada ik uz soļa, parūpējies jau savlaicīgi par mājdzīvnieku apdrošināšanu.
Izvērtē, vai ārā nav pārāk auksti
Pirms došanās pastaigā saimniekam ir jāizvērtē, vai temperatūra nav pārāk zema. Ja pastaigas laikā dzīvnieks sāk trīcēt, paceļ ķepas vai cenšas ātrāk doties mājās, tas nozīmē, ka viņam ir auksti un pēc iespējas ātrāk ir jāatgriežas atpakaļ siltumā. Visbiežāk auksti mēdz kļūt mazu un īsspalvainu šķirņu suņiem, kucēniem, senioriem, kā arī suņiem ar zemāku ķermeņa masu – viņi atdziest daudz straujāk, un viņu organisms nespēj tik efektīvi noturēt siltumu. Šādos gadījumos papildu aizsardzība pret aukstumu ir būtiska, un jaka var palīdzēt pasargāt no vēja, sniega un zemām temperatūrām. Svarīgi, lai tā būtu elpojoša un ērta, jo pārāk silts vai smagnējs apģērbs var radīt pārkaršanu.
Izvairies no bīstamiem ceļu segumiem
Slidens vai nelīdzens segums ziemā ir viens no biežākajiem suņu traumu cēloņiem. Paslīdēšana uz ledus var izraisīt locītavu sastiepumus, muskuļu savainojumus vai pat nopietnākas traumas. Tāpēc ziemas laikā ieteicams izvēlēties tikai drošus un labi notīrītus ceļus, izvairoties no sasalušām peļķēm un ledainām virsmām, kurās suns var sagriezt ķepas vai traumēt locītavas. Slīdēšanas risks attiecas ne tikai uz mājdzīvnieku – arī saimnieks var krist un savainoties, tāpēc abu drošība ir cieši saistīta.
Anetes pieredze ar suni Periju spilgti parāda, cik viegli ziemā var gūt nopietnus savainojumus. Perija guva pleca locītavas traumu, ejot pa ledu un nedaudz paslīdot. Traumas cēloni izdevās noskaidrot tikai pēc rentgena un magnētiskās rezonanses izmeklējumiem, un, ņemot vērā, ka šādas pārbaudes ir ļoti dārgas, īpaši noderēja If Mājdzīvnieku apdrošināšana. Diemžēl šai traumai ir ilgtermiņa sekas – pēc lielākas slodzes vai kāda nepareiza soļa Perija joprojām sāk klibot.
Ķepu kopšana pēc pastaigas
Pēc pastaigas ziemā ieteicams parūpēties par suņa ķepām, jo sniegs, ledus, sāls un smiltis var radīt plaisas, iekaisumus un pat brūces. Ķepas jānoskalo ar remdenu ūdeni, jānosusina un jāpārbauda arī zona starp pirkstiem, kur var iesprūst mazi akmentiņi, kā arī uzkrāties sniegs un sāls no kaisītajiem ceļiem. Garspalvainiem suņiem šajā vietā nereti veidojas arī sniega bumbas, kas saķep spalvā un rada diskomfortu vai pat sāpes. Kad ķepas ir sausas, tās var sasmērēt ar speciālām kopšanas ziedēm, kas mīkstina spilventiņus un izveido aizsargkārtu pret turpmāku kairinājumu.