Parisa Hiltone suņus sauc par saviem "pirmajiem bērniem"
Sabiedrības dāma, uzņēmēja, dīdžejmeitene un soctīklu zvaigzne Parisa Hiltone atklāj, ka viņas suņi ir ienesuši "tik daudz laimes dzīvē".
Parisa Hiltone nesen atklāti pastāstījusi, kas viņai sagādā vislielāko prieku kā “suņu mammai”. Sarunā ar žurnālu “People” 44 gadus vecā amerikāņu mediju personība, uzņēmēja un sabiedrības dāma atzina, ka suņu mammas loma viņai iemācījusi tikt galā arī ar saviem pašas bērniem.
Hiltone par saviem spalvotajiem draugiem sacīja: „Mani suņi ir mani pirmie mazuļi, pirms piedzima pašas bērni.” Viņa ir mamma divus gadus vecajam dēlam Fēniksam Baronam un 23 mēnešus vecajai meitai Londonai Merilinai, kurus audzina kopā ar vīru Kārteru Reimu.
Sabiedrības dāma piebilda: „Suņi ir ienesuši tik daudz laimes manā dzīvē. Viņi sniedz bezgala daudz mīlestības.”
Čivavas kucīte Tinkerbela bija Parisas pirmais suns, kas piedalījās arī šovā “The Simple Life”. Sunītis uz labākiem medību laukiem devās 2015. gadā, 14 gadu vecumā. Hiltone pastāstīja: „Tinkerbela bija mana pirmā mīlestība. Viņa bija mana labākā draudzene, mana māsa, mana kompanjone, mana ģimene – viņa man bija viss.”
Jāatzīmē, ka pēc pirmā četrkājainā drauga aiziešanas mūžībā, Hiltone ir adoptējusi vairākus dzīvniekus un šobrīd viņai ir 5 suņi, tostarp kucēns vārdā Princese Hiltone.
Parisa Hiltone ar suņiem Princi un Pīteru Penu
Parisa Hiltone uz skaistumkopšanas salonu dodas ar punduršpicu Princi un čivavu Pīteru Penu.