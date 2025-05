Lec virsū, rauj pavadu, aizņem saimnieka gultu - signāli, ka suns pārņem vadību attiecībās

“Suņa uzvedības problēmas izpaužas dažādos veidos – sākot ar nepaklausību, kad suns ignorē vai nereaģē uz ikdienas komandām mājās, līdz nevajadzīgai resursu sargāšanai, kad tiek aizsargāts ēdiens, rotaļlietas vai pat cilvēki no citiem. Uzstājīga uzmanības prasīšana izpaužas, kad suns agresīvi spiežas klāt, bāž purnu rokās vai lec virsū, lai saņemtu glāstus. Izceļama ir arī rūkšana vai riešana pieskārienu laikā, sevišķi situācijās, kad suns nevēlas pakļauties, kas var liecināt par bailēm, traumām vai dominantu raksturu,” norāda kinoloģe. Pastaigās šāds suns nereti velk pavadu un ignorē saimnieka norādīto virzienu, uzvedoties tā, it kā pats vadītu pastaigu. Mājās tas var izpausties kā mēbeļu vai gultas aizņemšana, nereaģējot uz komandām “nost” vai “lejā”, kas liecina par vēlmi kontrolēt situāciju. Tāpat problēmas var izpausties kā emocionāla kontrole, kad suns kļūst uzstājīgs vai nervozs, nesaņemot vēlamo uzmanību. Monta Priede skaidro, ka svarīgi saprast uzvedības iemeslu – ne vienmēr tas liecina par agresiju vai vēlmi dominēt. Bieži vien tās pamatā ir robežu vai konsekvences trūkums, stress, nedrošība vai neapzināti iemācīta uzvedība – piemēram, ja suns ir sapratis, ka ar uzstājību var iegūt to, ko vēlas.