Kā tāds mazs ametists. Par gada sēni izvēlēta ametista bērzlapene
Latvijas mikologi par 2026. gada sēni izvēlējuši ametista bērzlapeni (Laccaria amethystina).
Ametista bērzlapene ir viena no retajām meža sēnēm tik koši violetā krāsā, un sēņotājam jābūt īstam veiksminiekam, lai sēni sastaptu tās dzīves krāšņākajā brīdi — laika un sausuma ietekmē tā izbalē. Ametista bērzlapene ir neliela, eleganta sēne ar mainīgu krāsu: mitra — violeta, tumši sarkanbrūna, violeti tumšzila; pilnīgi sausa — gandrīz balta. Cepurītes diametrs parasti ir 2–5 cm, kātiņš — slaids, violetbrūns; lapiņas zilganvioletas, retas. Ametista bērzlapene aug uz zemes, veido mikorizu ar dažādām koku sugām, atrodama rudens pusē lapkoku un jauktos mežos, ar slāpekli bagātās augsnēs un ir salīdzinoši reti sastopama. Tā sastopama galvenokārt mērenās joslas mežos Eiropā, taču atradnes zināmas arī Āzijā, Centrālamerikā, Dienvidamerikā un Ziemeļamerikā.
Ametista bērzlapene ir ēdama, taču mazo izmēru dēļ grūti ievācama; tomēr daudzviet pasaulē to vāc un ēd. Sēne pēc termiskās apstrādes daļēji saglabā krāsu un to var pievienot ēdieniem dekoratīvos nolūkos. Līdzīgi kā daudzas citas sēnes, arī ametista bērzlapene spēj uzkrāt toksiskas vielas, īpaši arsēnu, tāpēc nav ieteicams to vākt lietošanai uzturā vietās, kur pastāv piesārņojuma risks (piemēram, ceļmalas, rūpniecisku teritoriju vai intensīvas saimnieciskās darbības tuvums). Drošāk ir priecāties par tās neparasto krāsu mežā un atstāt sēni augam.
Ametista bērzlapeni var sajaukt ar citām līdzīgas krāsas sēnēm: dzidro sēntiņu Mycena pura, kura ir bālāka, ar izteiktu rutku smaržu, violetas krāsas tīmeklenēm Cortinarius sp. un violetas krāsas aplocenēm Lepista sp.
Atrodi mežā ametista bērzlapeni un pastāsti par to mikologiem! Atzīmē atradumu portālā www.dabasdati.lv, portāla lietotnē vai iNaturalist lietotnē. Tava ziņa palīdzēs labāk izprast šīs sugas izplatību un sēņu daudzveidību Latvijā.
Latvijas Mikologu biedrība ir dibināta 2002. gadā un apvieno gan profesionālus sēņu, ķērpju un gļotsēņu pētniekus, gan amatierzinātnes entuziastus, gan vienkārši kaislīgus sēņotājus — visus vieno vēlme iet dabā un tuvāk iepazīt skaisto un noslēpumaino sēņu pasauli.