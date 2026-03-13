Krievijas cilvēku zaudējumi trīs mēnešus pārsniedz jauniesaukto skaitu, atklāj Sirskis
Krievijas armijas zaudējumu apjoms karā pret Ukrainu jau trīs mēnešus pārsniedz karam piesaistīto jauniesaukto skaitu, vietnē "Facebook" pavēstījis Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Kremlis negrasās pārtraukt uzbrukuma darbības, neskatoties uz ievērojamiem zaudējumiem kaujaslaukā, norādīja virspavēlnieks. Sirskis nule ticies ar Zviedrijas bruņoto spēku virspavēlnieku Mikaelu Klāsonu. Tikšanās gaitā viņi pārrunāja operatīvo situāciju 1200 kilometru garajā frontē, kā arī Ukrainas armijas vajadzības pēc ieročiem un militārās tehnikas.
Sirskis pateicās Zviedrijai par atbalstu Ukrainai un palīdzību Aizsardzības spēkiem, cita starpā arī par 21. militārās palīdzības paketi, kas ietver modernu pretgaisa aizsardzības aprīkojumu, tālās darbības triecienu sistēmas "Deep Strike" un munīciju.
Zviedrija arī piedalās vairākās starptautiskās koalīcijās Ukrainas atbalstam. Sirskis uzsvēra, ka pastiprināta sadarbība ar NATO partneriem veicina jaunas drošības arhitektūras veidošanu visai Eiropai un palielina spiedienu uz Krieviju, lai tā izbeigtu karu.