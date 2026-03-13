Pagājušās sezonas vicečempione RFS otrās kārtas ievadā pārspēj "Liepāju"
Futbola klubs "RFS" piektdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas otrās kārtas spēlē viesos ar rezultātu 1:0 (1:0) pārspēja "Liepāju".
Spēles vienīgos vārtus guva Stefans Paničs 14. minūtē. Pēc stūra sitiena izspēles Laša Odišarija centrēja bumbu soda laukumā, no kurienes precīzu sitienu ar galvu izpildīja Paničs. Odišarija jau pirmajās divās kārtās asistējis trīs vārtu guvumos.
Liepājas futbolisti pirmajā kārtā savā laukumā ar 2:1 uzvarēja "Riga" vienību, bet RFS sezonas pirmajā mačā mājās ar 2:0 pārspēja virslīgas debitanti Ogres "United".
Otrās kārtas pārējie mači norisināsies sestdien un svētdien. Rīt "Grobiņa" uzņems "Audu" un "Riga" mājās spēlēs ar "Daugavpils" vienību, bet svētdien kārtas noslēdzošajās spēlēs "Super Nova" mērosies spēkiem ar "Jelgavu", bet "Ogre United" pirmajā mājas spēlē tiksies ar "Tukums 2000".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums. 2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.