Trīs savdabīgi japāņu noslēpumi, kas var būtiski uzlabot nakts miegu
Japāņu miega prakses un rituāli var būtiski uzlabot jūsu nakts atpūtu, padarīt miegu dziļāku un ilgāku. Šos trīs japāņu miega noslēpumus ir vērts izmēģināt jau šovakar, turklāt tie neprasīs daudz laika vai pūļu.
1. Gulta kā svētvieta
Ņujorkas labsajūtas preču zīmola "Revitalist15", kas balstās uz japāņu relaksācijas rituāliem, dibinātāja Maiko Šimazaki skaidro, ka japāņu kultūrā gulta tiek uztverta kā tīrības, miera un atjaunošanās vieta, vēsta portāls "homesandgardens.com".
"Apavi, mēteļi, koferi un visādi krāmi nekad netiek likti uz gultas," viņa saka. "Gultas veļai jābūt vienkāršai, ar minimālu dekoratīvo elementu daudzumu. Tas rada spēcīgu psiholoģisku saikni starp gultu un atpūtu, atvieglojot smadzenēm pāreju uz miegu."
Vienmēr uzturiet gultasveļu svaigu, nepārblīvējiet gultu ar liekiem dekoratīviem spilveniem vai plediem un vienmēr izvairieties no gultas izmantošanas darbam vai mantu pakošanai.
2. Izbaudiet vakara vannas un siltu ēdienu ar dzērieniem
"Vannošanās uz laiku paaugstina ķermeņa temperatūru un ļauj tai pakāpeniski pazemināties, kas palīdz organismam saprast, ka ir pienācis laiks gulēt. Tas veicina ātrāku iemigšanu un dziļāku atpūtu," skaidro Maiko.
Turklāt roku un kāju sasildīšana paplašina asinsvadus šajās zonās un veicina siltuma izkliedi, kas vēl vairāk palīdz pazemināt ķermeņa temperatūru un nodrošina mierīgu pāreju uz miegu, kā arī mazāku pamošanos skaitu naktī.
Lai pastiprinātu vakara vannas efektu, noderīgi ir arī vakarā baudīt siltu ēdienu un dzērienus.
"Tradicionālie japāņu ēdieni gandrīz vienmēr tiek pasniegti kopā ar zupu un karstu tēju," skaidro Maiko. "Lai gan silts ēdiens būtiski nepaaugstina ķermeņa temperatūru, tas rada komforta sajūtu, mazina ar aukstumu saistītos stresa signālus un parasti ir vieglāk sagremojams."
"Vieglāka gremošana nozīmē mazāku kuņģa-zarnu trakta aktivitāti naktī, kas var samazināt miega traucējumus."
3. Izmantojiet mērķtiecīgus sildošus līdzekļus miegam
"Vienas ķermeņa zonas sildīšana palielina asinsriti, mazina muskuļu saspringumu un rada nomierinošu sensoro signālu, kas palīdz ķermenim ātrāk atslābt," skaidro Maiko.
Starp populārākajiem sildošajiem miega palīglīdzekļiem Japānā ir sildošie spilventiņi, sildošās acu maskas un sildoši ausu aizbāžņi.
Piemēram, sildošās acu maskas var palīdzēt maigi pāriet miegā, atslābinot zonu ap acīm, mazinot ar ekrānu lietošanu saistīto acu saspringumu, veicinot sejas muskuļu atslābumu un mudinot nolikt telefonu malā.