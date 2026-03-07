Latvijā visblīvāk apdzīvotās vietas pirms gada bija Rīga, Ogre un Rēzekne.
Vakar 23:38
Latvijā visblīvāk apdzīvotās vietas pirms gada bija Rīga, Ogre un Rēzekne
Latvijā visblīvāk apdzīvotās vietas 2025. gada sākumā bija Rīga, Ogre un Rēzekne, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.
Pagājušā gada sākumā Rīgā vienā kvadrātkilometrā dzīvoja 2354 iedzīvotāji, Ogrē - 1586, bet Rēzeknē- 1546.
Vienlaikus vismazāk apdzīvotās vietas Latvijā 2025. gada sākumā bija Sakas, Līdumnieku, Zvārdes un Ances pagasti. Tajos katrā apdzīvotība bija viens cilvēks uz kvadrātkilometru.
Latvijā kopumā 2025. gada sākumā vienā kvadrātkilometrā dzīvoja 30 cilvēku.