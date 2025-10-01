Ideja lauku mājai: dārza dekoratīvais gabions
Ierastais gabionu (ar akmeņiem pildīti metāla režģi) izmantošanas veids ir būvniecībā ceļu un krastu nostiprināšanai. Taču tie ir ne tikai funkcionāli, bet arī ļoti dekoratīvi.

Tāpēc Kukšu muižas saimnieks Daniels Jāns dārzā izveidojis elementus gabionu formā, kas izdaiļo ainavu. Tās ir no metāla režģa veidotas un ar akmeņiem piepildītas apaļas kolonas, kas lieliski iekļaujas kantri stila dārza ainavā.

