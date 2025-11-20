Vai tiešām ūdens skaitītāji vairs nebūs jāmaina un jāverificē?
Pavisam nesen mainījušies noteikumi saistībā ar ūdens skaitītājiem. Kādas ir izmaiņas, un kas par tām jāzina ikvienam, kuram mājās ir ūdens skaitītājs?
Par izmaiņām stāsta SIA Rīgas namu pārvaldnieks Pakalpojumu vadības un attīstības nodaļas pakalpojumu vadītājs Ilgvars Bakmanis.
Kopš 6. jūnija ūdens skaitītāji vairs nav obligāti ik pēc četriem gadiem jāverificē. Tā lēma Ekonomikas ministrija, jo Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) eksperimentāli pierādīja, ka no šī maksas pakalpojuma gaidītās jēgas nav.
Eksperimenta laikā visas piecas Latvijas verifikācijas laboratorijas par labiem atzina PTAC pētnieku apzināti sabojātos skaitītājus. Arī izlases kārtā pārbaudot dzīvokļos uzstādītos verificētos skaitītājus, PTAC secināja, ka liela daļa tomēr nav piemēroti lietošanai. Regulārā verificēšana nekādi nepalīdz arī gadījumos, kad negodprātīgi cilvēki ar skaitītājiem manipulē, lai par ūdeni maksātu mazāk, nekā reāli patērējuši.
Turpmāk nebūs nekādas kontroles?
Pēc izmaiņām skaitītāji nepaliek bez kontroles. Tāpat kā līdz šim mājas pārvaldniekam ir jāseko līdzi ūdens patēriņa datiem un, redzot, ka strauji pieaug ūdens zudumi vai tie konsekventi pārsniedz 20 % no kopējā patēriņa, jāmeklē iemesli un jāpalīdz tos novērst.
Tātad joprojām tiks pārbaudīti arī individuālie skaitītāji un prasīta to verifikācija vai nomaiņa, ja pastāvēs bažas, ka tie rāda nepareizi. Ja skaitītājs salūzis, dzīvokļa īpašnieks pats var izvēlēties un pats iegādāties jaunu.
Varbūt likt modernāku un precīzāku skaitītāju?
Šis var būt īstais brīdis parunāt ar kaimiņiem un mājas pārvaldnieku, lai apsvērtu pie reizes nomainīt visus skaitītājus mājā. Tā rīkojas arvien vairāk iedzīvotāju, izvēloties modernākas tehnoloģijas, piemēram, skaitītājus ar automātisku nolasīšanu, lai vairs nav jādomā par rādījumu iesniegšanu. Pieejami arī automātiski nolasāmi ultraskaņas skaitītāji, kas ir daudz precīzāki, ar tiem nevar krāpties, un tie ilgāk kalpo. Ja skaitītājus maina visa māja kopā, par to var samaksāt no mājas uzkrājuma līdzekļiem.
Izvēles iespējas nākotnē
Lai mudinātu iedzīvotājus sakārtot un modernizēt ūdens skaitītājus dzīvokļos, Ekonomikas ministrija noteikusi, ka līdz 2027. gada 1. janvārim daudzdzīvokļu māju kopībām jālemj par vienotu ūdens patēriņa uzskaites sistēmu savā mājā – lietot mehāniskus vai ultraskaņas skaitītājus, vai tos nolasīt attālināti, vai, uzstādot jaunus skaitītājus, par to maksāt no kopējā remontdarbu fonda jeb uzkrājuma. Tāpat jāvienojas, kā sadalīt maksu par ūdens zudumiem, – uz galviņām vai pēc dzīvokļa platības.
Ministru kabineta noteikumos papildus uzsvērts – ja māja uzstāda jaunus karstā ūdens skaitītājus, no šā gada 12. oktobra tiem obligāti jābūt attālināti nolasāmiem. Tas gan jādara tikai tad, ir ekonomiski pamatoti jeb iedzīvotājiem izdevīgi.
Šos lēmumus dzīvokļu īpašniekiem var palīdzēt pieņemt namu pārvaldnieki. Ja mājai ir mazi ūdens zudumi, bez raizēm var lietot esošos skaitītājus, taču, ja zudumi un tātad arī maksājumi ir lieli, nevajag kavēties – jāuzrunā savs pārvaldnieks un jālemj, kā situāciju risināt.