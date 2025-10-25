Viltus elektrības skaitītāju nomaiņa izmaksā sievietei 40 tūkstošus eiro
64 gadus veca Igaunijas iedzīvotāja, kļūstot par krāpnieku upuri, nodeva savus personas datus un kodus "elektroskaitītāju nomaiņas meistariem", "policistiem" un "bankas darbiniekiem", kā rezultātā no viņas konta pazuda 40 000 eiro.
Krāpnieki piezvanīja upurim un paziņoja, ka jāvienojas par tikšanos, lai nomainītu skaitītāju. Viņi lūdza upuri apstiprināt tikšanos, izmantojot mobilā telefona identifikatoru, vēsta "Postimees.ee".
Pēc tam citas personas no krāpnieku bandas piezvanīja upurim un iepazīstināja ar sevi kā policijas darbinieks. Sarunas laikā krāpnieks no sievietes ieguva papildu informāciju. Šis zvans nebija pēdējais: vēlāk ar sievieti sazinājās krāpnieks, kas sevi pieteica kā bankas darbinieku, un uzstājīgi ieteica pārbaudīt savus kontus.
Pārbaudot savu kontu pirmajā bankā, upuris saņēma viltus apstiprinājuma pieprasījumu no otras bankas, kuru viņa apstiprināja. Rezultātā no otrā bankas konta tika veikti divi pārskaitījumi. Kopējais zaudējumu apjoms sasniedza 40 000 eiro.