Uzmanību! Iedzīvotājus brīdina par krāpniekiem, kas aizbildinās ar skaitītāju pārbaudi
Latvijā turpina aktīvi uzdarboties krāpnieki, kas uzdodas par AS "Sadales tīkls" vai AS "Latvenergo" darbiniekiem saistībā ar skaitītāju maiņu vai pārbaudi. Nelabvēļi mēģina sazināties gan telefoniski, gan arī zvana pie durvīm un mēģina iekļūt mājoklī, aizbildinoties ar skaitītāju pārbaudes nepieciešamību.
Krāpnieki lielākoties sazinās krievu valodā. Telefona zvani tiek veikti gan no vietējiem, gan ārvalstu numuriem.
Viens no krāpnieku mērķiem ir izvilināt privāto informāciju – piekļuves internetbankai, arī personu apliecinošu dokumentu datus. Lai pasargātu sevi, ņemiet vērā, ka "Sadales tīkla" darbinieki ar klientiem sazinās latviešu valodā un nepieprasa ievadīt vai sniegt Smart-ID datus vai internetbanku piekļuves kodus izejošajos zvanos. Uzņēmuma darbiniekiem nav arī nepieciešamības pieprasīt, piemēram, pases numuru vai tamlīdzīgu informāciju.
Klātienes vizītes nepieciešamības gadījuma "Sadales tīkls" klientus par to informē iepriekš. Tāpat uzņēmuma darbiniekiem līdzi vienmēr jābūt identifikācijas apliecībai, kuru klients var lūgt uzrādīt. Jāņem arī vērā, ka darbiniekiem nav nepieciešams iekļūt mājoklī, ja tajā neatrodas skaitītājs.
Bažu gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar "Sadales tīklu", zvanot uz informatīvo tālruni 8403. Uzņēmums arī īpaši aicina iedzīvotājus par krāpnieku aktivitātēm brīdināt vecāka gadagājuma ģimenes locekļus! Detalizētākus drošības ieteikumus var smelties cert.lv mājaslapā.