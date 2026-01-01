Aculiecinieki stāsta, kāds bija iemesls, kāpēc Šveices kūrortā izcēlās ugunsgrēks
Divi aculiecinieki CNN sadarbības partnerim “BFMTV” pastāstīja, kā nāvējošais ugunsgrēks izcēlās Šveices Alpu kūrortā Kranmontanā.
Ugunsgrēks izcēlās bārā “Le Constellation”.
“Viesmīļi nesa šampanieša pudeles, kurām bija piestiprinātas sveces "strūklakas". Viņi tās nesa ļoti tuvu griestiem, kā rezultātā tie aizdegās,” stāstīja viens no lieciniekiem.
“Viena viesmīle stāvēja uz cita viesmīļa pleciem, un pudele ar liesmām atradās tikai dažus centimetrus no griestiem,” piebilda otrs liecinieks.
“Kad griesti aizdegās, aptuveni desmit sekunžu laikā visa naktskluba telpa bija liesmās,” stāstīja pirmais liecinieks. “Mēs visi kliedzot skrējām ārā, un, kad pagriezāmies atpakaļ, viss bija liesmās.”
Abi liecinieki Francijas televīzijai norādīja, ka telpās atradušies vismaz 200 cilvēki.
Šveices mediji pirms tam vēstīja, ka ugunsgrēku varētu būt izraisījusi bārā notikušā koncerta laikā izmantotā pirotehnika.
Policija nav komentējusi mediju vēstīto.
Liecinieki arī stāstījuši, ka bijis dzirdams sprādziens, bet policija norādījusi, ka tas noticis jau kādu laiku pēc tam, kad ugunsgrēks bija sācies, tātad nav izraisījis ugunsgrēku.
Iestādes izmeklēs ugunsgrēka precīzo cēloni un to, vai tika ievēroti drošības standarti.
Jau ziņots, ka traģēdija notikusi ap plkst. 1.30 pēc vietējā laika (plkst. 2.30 pēc Latvijas laika). Sprādziena rezultātā bojā gājuši vismaz 40 cilvēki, bet ievainoti — apmēram 115, ceturtdien paziņoja Itālijas Ārlietu ministrija. Daudzi ievainotie, kas nogādāti dažādās Šveices slimnīcās, ir smagā stāvoklī. Bārā bijuši daudzi gados jauni cilvēki, tā, piemēram, slimnīcā Lozannā nogādāti 22 ievainotie 16 līdz 26 gadu vecumā.
Kranmontana ir starptautiski pazīstams slēpošanas kūrorts, kuru apmeklē daudzi ārzemju tūristi.
Šveices amatpersonas vēl nav informējušas par bojāgājušo un ievainoto pilsonību, bet Francijas Ārlietu ministrija pavēstījusi, ka starp ievainotajiem ir divi Francijas pilsoņi. Savukārt Itālijas Ārlietu ministrijas rīcībā ir ziņas par 15 ievainotiem Itālijas pilsoņiem