Gads, kad Latvija skanēja skaļi: vai atceries mūziķus, kas 2025. gadā pulcēja tūkstošiem klausītāju?
2025. gads Latvijā iezīmējās ar īpaši spēcīgu un daudzveidīgu koncertsezonu, kurā uz skatuvēm visā valstī kāpa gan pasaules mēroga zvaigznes, gan iemīļoti pašmāju mākslinieki. No intīmām un sirdi aizkustinošām uzstāšanās reizēm līdz grandioziem šoviem ar tūkstošiem skatītāju — koncerti apliecināja, ka dzīvais skanējums Latvijā piedzīvo īstu uzplaukumu.
Pasaules zvaigznes uz Latvijas skatuvēm
Šogad Latviju saviļņoja vairākas pasaules mūzikas leģendas. Siguldā emocionālu noskaņu radīja britu grupa “Hurts”, bet turpat skatītājus saviļņoja arī leģendārais austrāliešu mūziķis Niks Keivs.
Duets "Hurts" Siguldā
Ceturtdien, 14. augustā, britu grupa "Hurts" uzstājās Siguldas pilsdrupu estrādē.
Nika Keiva koncerts Siguldā 2025. gada augustā
2025. gada 12. augustā Siguldas pilsdrupu estrādē savas pazīstamākās dziesmas izpildīja leģendārais austrāliešu mūziķis Niks Keivs.
Rīgā ar iespaidīgu šovu “Xiaomi Arēnā” uzstājās hiphopa leģenda Busta Rhymes, savukārt vasaras viens no skaļākajiem notikumiem bija rokgrupas “Scorpions” vienīgais koncerts Baltijas valstīs, kas 11. jūnijā izskanēja "Xiaomi Arēnā".
Latvijas koncertvēsturē jaunu lappusi ierakstīja arī britu rokgrupa “The Cult”, kas pie mums koncertēja pirmo reizi, kā arī smagā roka leģendas “Halestorm”, kuru uzstāšanās kļuva par ilgi gaidītu notikumu.
Halestorm sniedz enerģisku koncertu "Palladium"
19.jūnijā “Palladium” koncertzālē uzstājās amerikāņu smagā roka apvienība Halestorm. Lai arī slaveni ar savu intesīvo koncertdarbību (gadā līdz pat 250 ...
Ar enerģisku koncertu Rīgā fanus sajūsmināja arī pankroka veterāni “The Offspring” un rokgrupa “Three Days Grace”.
"The Offspring" koncerts Rīgā 2025. gada oktobrī
2025. gada 5. oktobrī Rīgā, "Xiaomi Arēnā" uzstājās pirms 40 gadiem dibinātā amerikāņu pankroka grupa "The Offspring".
“Three Days Grace” satricina “Palladium” skatuvi
Koncertzālē "Palladium" šovakar uzstājās Kanādas hārdroka un postpanka grupa "Three Days Grace".
Tūkstošiem skatītāju pulcēja arī pasaulslavenā grupa “OneRepublic”, savukārt vasaras spilgtākais šovs Mežaparkā bija Robija Viljamsa koncerts, kurā mūziķis ne tikai “deva uguņus”, bet arī veltīja dziesmu skatītāja sievai un publiski sajuta viņas vīra spēcīgo rokasspiedienu.
Grupas "OneRepublic" koncerts "Xiaomi Arēnā"
Svinot sava sestā studijas albuma "Artificial Paradise" izdošanu, "Grammy" nominētā grupa "OneRepublic" ar vērienīgu koncertu uzstājās Rīgā.
Robijs Viljamss uzstājas Rīgā; 03.08.2025
Mežaparka Lielajā estrādē 3. augustā uzstājās britu mūziķis Robijs Viljamss, kurš sniedza priekšnesumu turnejas "Britpop" ietvaros.
Pašmāju mākslinieku triumfs
2025. gads bija īpašs arī Latvijas mūziķiem. Maijā Liepājas koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” leģendārā grupa “Jumprava” ieskandināja savu šīs vasaras koncerttūri, savukārt, Mežaparka Lielajā estrādē “Prāta Vētra” noslēdza savu “Pirmās dienas tūri”, pulcējot tūkstošiem klausītāju.
Leģendārā “Jumprava” ar koncertu Liepājā ieskandina vasaras tūri
Sestdien, 17.maijā, ar koncertu Liepājas koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” leģendārā grupa “Jumprava” ieskandināja savu šīs vasaras koncerttūri.
“Prāta Vētra” “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē
Sestdien, 23. augustā Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē notika grupas “Prāta Vētra” “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncerts.
Spēcīgu muzikālu vēstījumu sniedza Mesa lielkoncerts “Atbalss” Xiaomi Arēnā, bet “Sudden Lights” ar grandiozu šovu apliecināja savu vietu Latvijas mūzikas virsotnē.
Mesa triumfāli atgriežas Xiaomi Arēnā – izskanējis lielkoncerts “Atbalss”
Mūzikas projekts Mesa (īstajā vārdā Gatis Irbe) sestdien, 6. decembrī, ar grandiozu turnejas "Atbalss" noslēguma lielkoncertu piepildīja "Xiaomi Arēnu".
Ar latviešu mitoloģiju, teikām un ticējumiem savā 30 gadu jubilejas koncertā skatītājus vienoja “Skyforger”, savukārt pēc 17 gadu pārtraukuma uz skatuves atgriezās leģendārā rokgrupa “R.A.P.”, raisot spēcīgas emocijas vairāku paaudžu faniem.
Pagāniskie metālisti "Skyforger" nosvin 30 gadu jubileju
Slavenākā Latvijas pagāniskā metāla grupa "Skyforger" 3. maija vakarā "Xiaomi arēnā" nosvinējusi savu 30 gadu jubileju un iepazīstinājusi klausītājus ar ...
Grupas "R.A.P." atgriešanās koncerts "Palladium"
Pēc septiņpadsmit gadu pārtraukuma uz skatuves tās oriģinālsastāvā atgriežas divtūkstošo gadu vidū plaši pazīstamā Latvijas rokgrupa "R.A.P.".
Repa cienītājus sajūsmināja Denisa ugunīgais jubilejas koncerts, enerģisku kopškanējumu piedāvāja Ozols un Sudrabu Sirds.
Denisa Stepanova jubilejas koncerts “DENISS 10 gadi repā”
Pašmāju reperis Deniss (Deniss Stepanovs) koncertzālē “Palladium” aizvadījis jubilejas lielkoncertu “DENISS 10 gadi repā”.
Reperu Ozola un Sudrabu Sirds koncerts "Dubultslazds"
2025. gada 22. novembrī notika koncerts "Dubultslazds", kas "Palladium" skatuvi pārvērta enerģijas, vizuālo efektu un mūzikas eksplozijā. Uz vienas skatuves ...
Eksperimenti, emocijas un pilnas zāles
Īpašu uzmanību izpelnījās arī Imanta Dakša koncertizrāde “Andromeda, mēs nākam!”, kuras laikā mūziķis uz skatuves nodzina bārdu, izpelnoties skaļus aplausus. Mežaparkā jaudīgi izskanēja arī ceturtais Lielais Koncerts, vēlreiz apliecinot šī formāta nozīmi Latvijas kultūras dzīvē.
Ļaudis bauda neparasto koncertizrādi “Andromeda, mēs nākam!”
2. maija vakarā dziesminieks Imants Daksis kopā ar skaņu mākslinieku Andri Indānu un videomākslinieci Mersedesi Margoiti pulcēja pilnu Mežaparka Lielās ...
Tūkstošiem klausītāju pulcējas ceturtajā Lielajā Koncertā
Mežaparka Lielajā estrādē sestdien izskanēja ceturtais Lielais koncerts, kas pulcēja latviešu grupas un māksliniekus, lai izpildītu dziesmas no populārās mūzikas ...