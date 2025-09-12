Rīdzinieku mājokļos uzstādīs viedos ūdens skaitītājus. Vai par tiem būs jāmaksā?
Uzņēmums "Rīgas ūdens" noslēdzis līgumu ar "Sadales tīkls" par komerciālo uzskaites ierīču aprīkošanu visā Rīgā ar attālinātās nolasīšanas ierīcēm. Skaidrojām, vai iedzīvotājiem būs jāmaksā par šiem viedajiem skaitītājiem.
Projekta ietvaros ar attālinātās nolasīšanas ierīcēm tiks aprīkoti ievada ūdens skaitītāji daudzdzīvokļu namos, kā arī ūdens skaitītāji privātmājās un citos objektos.
Tiem iedzīvotājiem, kuri saņems rakstisku paziņojumu par attālinātās nolasīšanas ierīces uzstādīšanu viņu īpašumā, vairs nebūs nepieciešams manuāli iesniegt skaitītāju rādījumus. Turklāt viņi varēs tiešsaistē sekot līdzi savam patēriņam un aprēķinu precizitātei.
Kā skaidroja "Rīgas ūdens" preses dienestā, iedzīvotājiem par jaunajām ierīcēm nebūs jāmaksā. Jāuzsver, ka runa ir par lielajiem ievada skaitītājiem, kas uzskaita ūdens patēriņu visam namam, nevis par individuālajiem dzīvokļu skaitītājiem.
Saskaņā ar "Ūdensapgādes pakalpojumu likumu" katrā dzīvojamā mājā ir jābūt uzstādītam kopējam mājas ūdens skaitītājam.
Šo skaitītāju bez maksas uzstāda ūdensapgādes pakalpojumu sniedzējs.
Tomēr dzīvokļu īpašniekiem, izmantojot apsaimniekotāju, pašiem jānodrošina ūdens uzskaites mezgla izbūve, kurā šis skaitītājs tiks uzstādīts.
Kā jau iepriekš ziņots, "Sadales tīkls" plāno sākt šī projekta ieviešanu šī gada oktobrī, to pakāpeniski īstenojot pa rajoniem.
Par konkrētajiem apvidiem, kuros tiks veikti darbi, tiks paziņots atsevišķi.
Iedzīvotājus aicina ar sapratni izturēties pret gadījumiem, kad darbiniekiem uz īsu brīdi var būt nepieciešams: iekļūt daudzdzīvokļu māju pagrabos,
slēgt satiksmi vai ierobežot gājēju kustību uz ietvēm, lai nodrošinātu piekļuvi skaitītājiem.
Iedzīvotāji, kuru mājās tiks uzstādītas jaunās attālinātās nolasīšanas ierīces un rādījumi vairs nebūs jāiesniedz manuāli, par to saņems rakstisku paziņojumu.
Tā kā projekta pilnīga ieviešana Rīgas iedzīvotājiem paredzēta piecu gadu laikā, līdz attiecīgā paziņojuma saņemšanai ūdens patēriņa rādījumi jāiesniedz kā ierasts - līdzšinējā kārtībā.