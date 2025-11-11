Perfektā Boloņas mērce - itāļu garšas klasika mājās
Ja vien ir iespēja, Boloņas mērci gatavo biezā čuguna katlā, ko uz sautēšanas laiku var ievietot cepeškrāsnī. Gaļa izsutināsies maigāka, un ēdiens prasīs mazāk tavas uzmanības.
20 minūtes + 2 stundas sutināšanai
6–8 personām
1 l liellopa buljona
600 g maltas liellopa gaļas
250 g ķiršu tomātu
250 ml piena
200 ml sarkanvīna
150 g cauraugušas kūpinātas krūtiņas
4 seleriju kāti
2 sīpoli
2 burkāni
4 ēdk. olīveļļas
4 daiviņas ķiploka
2 zariņi rozmarīna
2 ēdk. tomātu pastas
1 tējk. sāls
1 tējk. oregano
1 lauru lapa
1. Liec katlā kubiņos sagrieztu krūtiņu un eļļu. Sacepini, lai gaļai iztek tauciņi. Liec klāt sīki sagrieztus sīpolus un ķiplokus un cep, līdz sīpoli skaisti caurspīdīgi.
2. Burkānus un seleriju kātus notīri un sagriez šķēlītēs. Pievieno katla saturam un apcep.
3. Liec klāt rozmarīna zariņus un liellopu. Irdinot ar lāpstiņu, sacep to un iemaisi atlikušās sastāvdaļas, izņemot pienu. Samaisi, pārsedz ar vāku un uz lēnas uguns sutini 2 stundas, ik pa laikam apmaisot un, ja nepieciešams, papildinot buljonu. Ja iespējams, liec katlu cepeškrāsnī – tad būs mazāk jāpieskata.
4. Kad gaļa izsutinājusies mīksta un sulīga, iemaisi uzvārītu pienu. Boloņas mērci pasniedz ar makaroniem vai maizes riku. Pasniedzot var pārkaisīt ar rīvētu parmezānu.
Kur vēl var izmantot Boloņas mērci?
* Boloņas mērci pāris dienu var uzglabāt ledusskapī.
* To var likt uz picas
* Pagatavo kartupeļu biezeni, kārto to uz Boloņas mērces cepamtraukā un izkarsē krāsnī.
* Izcep krāsnī kartupeļus ar visu mizu un piepildi tos ar Boloņas mērci.
* Liec Boloņas mērci lazanjā.
* Pievieno mērcei dārzeņus, čili un pupiņas – iegūsi meksikāņu chilli con carne.
* Gatavo sacepumu – iemaisi mērcē vārītus makaronus un sieru, liec cepamtraukā un cep cepeškrāsnī, līdz virsiņa apbrūnējusi.
* Liec Boloņas mērci uz tostermaizēm, pārkaisi ar sieru un uz pāris minūtēm ieliec uzkarsētā cepeškrāsnī. Sanāks kolosālas karstmaizes.
* Boloņas mērci kopā ar dārzeņiem ievīsti tortiljas plācenī.
* Liec katlā, pievieno dārzeņus, makaronus un buljonu un izvāri sātīgu zupu.